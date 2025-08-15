РУС
2 067 36

Трамп может досрочно покинуть встречу с Путиным, если не сочтет, что тот серьезно настроен, - CNN

Трамп может покинуть встречу с Путиным Названо условие

Во время встречи Дональда Трампа и диктатора Путина на Аляске "все варианты остаются на столе", в частности лидер США может покинуть встречу досрочно, если не посчитает, что Путин серьезно настроен заключить сделку.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова американского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Накануне, в четверг, Трамп намекнул на такую возможность.

"Мы выясним, какая позиция у каждого, и я это пойму в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут. Мы, как правило, выясняем, будет ли встреча удачной или неудачной, и если она будет неудачной, она закончится очень быстро, а если удачной, мы в ближайшем будущем достигнем мира", - сказал лидер США.

Чиновник рассказал журналистам, что в Белом доме с осторожным оптимизмом относятся к встрече. Трамп считает, что ему нужно побыть в одной комнате с Путиным, чтобы оценить, настроен ли тот на прекращение огня.

Также читайте: РФ активизировала военные действия в Украине с целью повлиять на встречу Трампа и Путина на Аляске, - Минобороны Эстонии

путин владимир (31920) Трамп Дональд (6292) Аляска (24)
Топ комментарии
+6
Вкид. Рудий залишить зустріч коли ***** дозволить.
15.08.2025 15:17 Ответить
+3
"Трамп вважає, що йому потрібно побути в одній кімнаті з Путіним". Де путлєра підмінять на американського двійника. А справжній сидітиме довічно у в"язниці на Алясці.
15.08.2025 15:28 Ответить
+2
15.08.2025 15:18 Ответить
Вкид. Рудий залишить зустріч коли ***** дозволить.
15.08.2025 15:17 Ответить
Трамп швидко покине базу, а далі ... Ймовірно, у разі незговірливості, путлєра таки заарештують разом з усією шоблою переговірників-злочинців, які ухвалювали рішення щодо нападу на суверенну державу. Це був би феєричний прецедент у стилі княгині Ольги з деревлянами, який би назавжди припинив у світі несправедливі загарбницькі війни.
15.08.2025 15:32 Ответить
Χγйλο стареньке. Та й тромб не хлопчик.
Навіть при великому взаємному бажанні статеві стосунки не можуть бути довгими. Скоріше буде скорострєл.
15.08.2025 15:55 Ответить
Трамп може достроково залишити зустріч із Путіним, якщо не вважатиме, що той серйозно налаштований

І пиззи хай вломить на прощання.
15.08.2025 15:18 Ответить
Собі вломить. Χγйλο подивиться, занотує, а потім пришле картину в золотій рамці "Старе опудало Πυ3ΔυΤь себе в місті Анкоридж".
Чим туже потішить тромба.
15.08.2025 16:01 Ответить
15.08.2025 15:18 Ответить
Серьйозно налаштований на що? пуйло налаштований укласти угоду по якій він отримує усе що йому треба...
15.08.2025 15:24 Ответить
в любому разі продовжить зустріч - поки не надивиться в ті риб'ячі очі.
15.08.2025 15:24 Ответить
Та що ви,все серйозно..
В нас вже тривога повітряна..
Серйозно-це кайданки і в Гаагу!
15.08.2025 15:24 Ответить
Трамп може достроково залишити зустріч із ху...лом, якщо валізи будуть заповнені
15.08.2025 15:25 Ответить
накуя обісратися один раз.щоб організувати пафосну зустріч куйла .і ,enb обісраybv куйлом в друге.залишивши .те що сам організував...??
15.08.2025 15:25 Ответить
🤡
15.08.2025 15:27 Ответить
"Трамп вважає, що йому потрібно побути в одній кімнаті з Путіним". Де путлєра підмінять на американського двійника. А справжній сидітиме довічно у в"язниці на Алясці.
15.08.2025 15:28 Ответить
Після цього всі в світі знову здивуються. Скажуть - справжнє ***** ж вже не говорить німецькою. А цей знову почав. Тільки англійською.-
показать весь комментарий
- а те що ***** тепер став негром чорношкірим ніхто , в принципі , і не помітить ...
показать весь комментарий
Лялька підготовлена на стільки, що вільно белькоче й пітерською фєнєю. Не підкопатися. Навіть Кабаєва не відрізнить
показать весь комментарий
хрюкнув
15.08.2025 15:47 Ответить
Путя не откажет Трампу это же очевидно, Трамп же очень мстительный
показать весь комментарий
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13624 Петро Порошенко:
Трамп - це людина, що вміє укладати угоди, але це буде непросте завдання - вести перемови з путіним - людиною, що створює проблеми. Проте вся українська нація зараз тримає кулаки за позитивне рішення, яке, можливо, надійде з Аляски. Про це говорили з журналістом телеканалу CNN.
Сподіваюся, президент США донесе путіну позицію України та наших союзників, зокрема Європейського Союзу. З 2014 року ми започаткували принцип «нічого про Україну без України», а згодом додався ще один - «нічого про Європу без Європи». І цих принципів ми повинні неухильно дотримуватися. Ми не маємо говорити про торг українськими територіями. путіну вони не потрібні. Йому не потрібна вільна й демократична Україна - він хоче, щоб вона стала колонією росії.
І зараз не час говорити про мирну угоду. Бо кожна мирна угода складається з великої кількості пунктів, що є просто неосяжними за такий короткий проміжок часу. Але реалістичним сценарієм розвитку подій на Алясці залишається угода про припинення вогню.
Якщо ж путін відмовиться від цієї пропозиції, то Україна із союзниками повинна діяти об'єднано. У нас більш ніж достатньо інструментів, щоб чинити тиск на російського диктатора: це так званий «план Б».
По-перше, зброя для України: не лише оборонна, а й наступальна. По-друге, посилення санкцій, включно з вторинними, щоб зупинити здатність путіна фінансувати війну. У нього не має залишатися ілюзій, що власною балаканиною він зможе відкласти чи призупинити санкції. По-третє, використання заморожених російських активів для підтримки української фінансової системи. По-четверте, вступ України до НАТО як найкраща гарантія безпеки. По-п'яте, підтримка реформ та свобод в Україні. Нам потрібна вільна та демократична країна, що не схожа на російську автократію.
15.08.2025 15:33 Ответить
Покине , розвернеться кине ручку
15.08.2025 15:35 Ответить
Вже може згортати червону доріжку - путлєра він на ха - ха не візьме
15.08.2025 15:40 Ответить
Так путін уже давно уклав угоду. З дияволом.
15.08.2025 15:41 Ответить
Диявол уклав угоду сам із собою ??? На пуркуа?
показать весь комментарий
Мир ! Дружба ! Жвачка !
показать весь комментарий
ага, одразу після того як санкції введе.. десь через тиждень, чи 10 днів, чи 2 тижні, побачимо..
показать весь комментарий
з цього роЯ небуде нікуя
показать весь комментарий
Серйозно з Гітлером не зустрічався ніхто. А рудий зустрічається.
показать весь комментарий
‼️‼️‼️Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Трамп сказав - якщо не домовимся здась пуйла в Гаагу
показать весь комментарий
Трамп так собі вагу набиває.
показать весь комментарий
Це все булькання на лохів. Якщо першим пунктом будуть перетирати тет-а-тет, то решта вже не так і важлива. Але ж пафосу треба додати: дивіться, який я принциповий! Підстилка московська.
показать весь комментарий
Та нікуди він не піде. Він зустріч рюріків-педофілів спланував десь в минулому році. Слова всяких там Зельок,Путіних, Трампів не варті нічого.
показать весь комментарий
Ну це вже характер. Подивимось
показать весь комментарий
