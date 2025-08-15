Трамп может досрочно покинуть встречу с Путиным, если не сочтет, что тот серьезно настроен, - CNN

Во время встречи Дональда Трампа и диктатора Путина на Аляске "все варианты остаются на столе", в частности лидер США может покинуть встречу досрочно, если не посчитает, что Путин серьезно настроен заключить сделку.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова американского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Накануне, в четверг, Трамп намекнул на такую возможность.

"Мы выясним, какая позиция у каждого, и я это пойму в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут. Мы, как правило, выясняем, будет ли встреча удачной или неудачной, и если она будет неудачной, она закончится очень быстро, а если удачной, мы в ближайшем будущем достигнем мира", - сказал лидер США.

Чиновник рассказал журналистам, что в Белом доме с осторожным оптимизмом относятся к встрече. Трамп считает, что ему нужно побыть в одной комнате с Путиным, чтобы оценить, настроен ли тот на прекращение огня.

