Трамп может досрочно покинуть встречу с Путиным, если не сочтет, что тот серьезно настроен, - CNN
Во время встречи Дональда Трампа и диктатора Путина на Аляске "все варианты остаются на столе", в частности лидер США может покинуть встречу досрочно, если не посчитает, что Путин серьезно настроен заключить сделку.
Об этом пишет CNN со ссылкой на слова американского чиновника, передает Цензор.НЕТ.
Накануне, в четверг, Трамп намекнул на такую возможность.
"Мы выясним, какая позиция у каждого, и я это пойму в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут. Мы, как правило, выясняем, будет ли встреча удачной или неудачной, и если она будет неудачной, она закончится очень быстро, а если удачной, мы в ближайшем будущем достигнем мира", - сказал лидер США.
Чиновник рассказал журналистам, что в Белом доме с осторожным оптимизмом относятся к встрече. Трамп считает, что ему нужно побыть в одной комнате с Путиным, чтобы оценить, настроен ли тот на прекращение огня.
Трамп - це людина, що вміє укладати угоди, але це буде непросте завдання - вести перемови з путіним - людиною, що створює проблеми. Проте вся українська нація зараз тримає кулаки за позитивне рішення, яке, можливо, надійде з Аляски. Про це говорили з журналістом телеканалу CNN.
Сподіваюся, президент США донесе путіну позицію України та наших союзників, зокрема Європейського Союзу. З 2014 року ми започаткували принцип «нічого про Україну без України», а згодом додався ще один - «нічого про Європу без Європи». І цих принципів ми повинні неухильно дотримуватися. Ми не маємо говорити про торг українськими територіями. путіну вони не потрібні. Йому не потрібна вільна й демократична Україна - він хоче, щоб вона стала колонією росії.
І зараз не час говорити про мирну угоду. Бо кожна мирна угода складається з великої кількості пунктів, що є просто неосяжними за такий короткий проміжок часу. Але реалістичним сценарієм розвитку подій на Алясці залишається угода про припинення вогню.
Якщо ж путін відмовиться від цієї пропозиції, то Україна із союзниками повинна діяти об'єднано. У нас більш ніж достатньо інструментів, щоб чинити тиск на російського диктатора: це так званий «план Б».
По-перше, зброя для України: не лише оборонна, а й наступальна. По-друге, посилення санкцій, включно з вторинними, щоб зупинити здатність путіна фінансувати війну. У нього не має залишатися ілюзій, що власною балаканиною він зможе відкласти чи призупинити санкції. По-третє, використання заморожених російських активів для підтримки української фінансової системи. По-четверте, вступ України до НАТО як найкраща гарантія безпеки. По-п'яте, підтримка реформ та свобод в Україні. Нам потрібна вільна та демократична країна, що не схожа на російську автократію.