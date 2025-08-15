Трамп може достроково залишити зустріч із Путіним, якщо не вважатиме, що той серйозно налаштований, - CNN
Під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора Путіна на Алясці "всі варіанти залишаються на столі", зокрема лідер США може залишити зустріч достроково, якщо не вважатиме, що Путін серйозно налаштований укласти угоду.
Про це пише CNN із посиланням на слова американського посадовця, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, у четвер, Трамп натякнув на таку можливість.
"Ми з'ясуємо, яка позиція у кожного, і я це зрозумію протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин. Ми, як правило, з'ясовуємо, чи буде зустріч вдалою чи невдалою, і якщо вона буде невдалою, вона закінчиться дуже швидко, а якщо вдалою, ми в найближчому майбутньому досягнемо миру", - сказав лідер США.
Чиновник розповів журналістам, що у Білому домі з обережним оптимізмом ставляться до зустрічі. Трамп вважає, що йому потрібно побути в одній кімнаті з Путіним, щоб оцінити, чи налаштований той на припинення вогню.
Трамп - це людина, що вміє укладати угоди, але це буде непросте завдання - вести перемови з путіним - людиною, що створює проблеми. Проте вся українська нація зараз тримає кулаки за позитивне рішення, яке, можливо, надійде з Аляски. Про це говорили з журналістом телеканалу CNN.
Сподіваюся, президент США донесе путіну позицію України та наших союзників, зокрема Європейського Союзу. З 2014 року ми започаткували принцип «нічого про Україну без України», а згодом додався ще один - «нічого про Європу без Європи». І цих принципів ми повинні неухильно дотримуватися. Ми не маємо говорити про торг українськими територіями. путіну вони не потрібні. Йому не потрібна вільна й демократична Україна - він хоче, щоб вона стала колонією росії.
І зараз не час говорити про мирну угоду. Бо кожна мирна угода складається з великої кількості пунктів, що є просто неосяжними за такий короткий проміжок часу. Але реалістичним сценарієм розвитку подій на Алясці залишається угода про припинення вогню.
Якщо ж путін відмовиться від цієї пропозиції, то Україна із союзниками повинна діяти об'єднано. У нас більш ніж достатньо інструментів, щоб чинити тиск на російського диктатора: це так званий «план Б».
По-перше, зброя для України: не лише оборонна, а й наступальна. По-друге, посилення санкцій, включно з вторинними, щоб зупинити здатність путіна фінансувати війну. У нього не має залишатися ілюзій, що власною балаканиною він зможе відкласти чи призупинити санкції. По-третє, використання заморожених російських активів для підтримки української фінансової системи. По-четверте, вступ України до НАТО як найкраща гарантія безпеки. По-п'яте, підтримка реформ та свобод в Україні. Нам потрібна вільна та демократична країна, що не схожа на російську автократію.