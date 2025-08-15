Трамп може достроково залишити зустріч із Путіним, якщо не вважатиме, що той серйозно налаштований, - CNN

Під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора Путіна на Алясці "всі варіанти залишаються на столі", зокрема лідер США може залишити зустріч достроково, якщо не вважатиме, що Путін серйозно налаштований укласти угоду.

Про це пише CNN із посиланням на слова американського посадовця.

Напередодні, у четвер, Трамп натякнув на таку можливість.

"Ми з'ясуємо, яка позиція у кожного, і я це зрозумію протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин. Ми, як правило, з'ясовуємо, чи буде зустріч вдалою чи невдалою, і якщо вона буде невдалою, вона закінчиться дуже швидко, а якщо вдалою, ми в найближчому майбутньому досягнемо миру", - сказав лідер США.

Чиновник розповів журналістам, що у Білому домі з обережним оптимізмом ставляться до зустрічі. Трамп вважає, що йому потрібно побути в одній кімнаті з Путіним, щоб оцінити, чи налаштований той на припинення вогню.

