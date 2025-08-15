УКР
Трамп може достроково залишити зустріч із Путіним, якщо не вважатиме, що той серйозно налаштований, - CNN

Трамп може залишити зустріч із Путіним Названо умову

Під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора Путіна на Алясці "всі варіанти залишаються на столі", зокрема лідер США може залишити зустріч достроково, якщо не вважатиме, що Путін серйозно налаштований укласти угоду.

Про це пише CNN із посиланням на слова американського посадовця, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, у четвер, Трамп натякнув на таку можливість.

"Ми з'ясуємо, яка позиція у кожного, і я це зрозумію протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин. Ми, як правило, з'ясовуємо, чи буде зустріч вдалою чи невдалою, і якщо вона буде невдалою, вона закінчиться дуже швидко, а якщо вдалою, ми в найближчому майбутньому досягнемо миру", - сказав лідер США.

Чиновник розповів журналістам, що у Білому домі з обережним оптимізмом ставляться до зустрічі. Трамп вважає, що йому потрібно побути в одній кімнаті з Путіним, щоб оцінити, чи налаштований той на припинення вогню.

Також читайте: РФ активізувала військові дії в Україні з метою вплинути на зустріч Трампа і Путіна на Алясці, - Міноборони Естонії

путін володимир Трамп Дональд Аляска
+8
Вкид. Рудий залишить зустріч коли ***** дозволить.
15.08.2025 15:17 Відповісти
+3
"Трамп вважає, що йому потрібно побути в одній кімнаті з Путіним". Де путлєра підмінять на американського двійника. А справжній сидітиме довічно у в"язниці на Алясці.
15.08.2025 15:28 Відповісти
+3
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13624 Петро Порошенко:
Трамп - це людина, що вміє укладати угоди, але це буде непросте завдання - вести перемови з путіним - людиною, що створює проблеми. Проте вся українська нація зараз тримає кулаки за позитивне рішення, яке, можливо, надійде з Аляски. Про це говорили з журналістом телеканалу CNN.
Сподіваюся, президент США донесе путіну позицію України та наших союзників, зокрема Європейського Союзу. З 2014 року ми започаткували принцип «нічого про Україну без України», а згодом додався ще один - «нічого про Європу без Європи». І цих принципів ми повинні неухильно дотримуватися. Ми не маємо говорити про торг українськими територіями. путіну вони не потрібні. Йому не потрібна вільна й демократична Україна - він хоче, щоб вона стала колонією росії.
І зараз не час говорити про мирну угоду. Бо кожна мирна угода складається з великої кількості пунктів, що є просто неосяжними за такий короткий проміжок часу. Але реалістичним сценарієм розвитку подій на Алясці залишається угода про припинення вогню.
Якщо ж путін відмовиться від цієї пропозиції, то Україна із союзниками повинна діяти об'єднано. У нас більш ніж достатньо інструментів, щоб чинити тиск на російського диктатора: це так званий «план Б».
По-перше, зброя для України: не лише оборонна, а й наступальна. По-друге, посилення санкцій, включно з вторинними, щоб зупинити здатність путіна фінансувати війну. У нього не має залишатися ілюзій, що власною балаканиною він зможе відкласти чи призупинити санкції. По-третє, використання заморожених російських активів для підтримки української фінансової системи. По-четверте, вступ України до НАТО як найкраща гарантія безпеки. По-п'яте, підтримка реформ та свобод в Україні. Нам потрібна вільна та демократична країна, що не схожа на російську автократію.
15.08.2025 15:33 Відповісти
Вкид. Рудий залишить зустріч коли ***** дозволить.
15.08.2025 15:17 Відповісти
Трамп швидко покине базу, а далі ... Ймовірно, у разі незговірливості, путлєра таки заарештують разом з усією шоблою переговірників-злочинців, які ухвалювали рішення щодо нападу на суверенну державу. Це був би феєричний прецедент у стилі княгині Ольги з деревлянами, який би назавжди припинив у світі несправедливі загарбницькі війни.
15.08.2025 15:32 Відповісти
Χγйλο стареньке. Та й тромб не хлопчик.
Навіть при великому взаємному бажанні статеві стосунки не можуть бути довгими. Скоріше буде скорострєл.
15.08.2025 15:55 Відповісти
Трамп може достроково залишити зустріч із Путіним, якщо не вважатиме, що той серйозно налаштований

І пиззи хай вломить на прощання.
15.08.2025 15:18 Відповісти
Собі вломить. Χγйλο подивиться, занотує, а потім пришле картину в золотій рамці "Старе опудало Πυ3ΔυΤь себе в місті Анкоридж".
Чим туже потішить тромба.
15.08.2025 16:01 Відповісти
15.08.2025 15:18 Відповісти
Серьйозно налаштований на що? пуйло налаштований укласти угоду по якій він отримує усе що йому треба...
показати весь коментар
15.08.2025 15:24 Відповісти
в любому разі продовжить зустріч - поки не надивиться в ті риб'ячі очі.
15.08.2025 15:24 Відповісти
Та що ви,все серйозно..
В нас вже тривога повітряна..
Серйозно-це кайданки і в Гаагу!
15.08.2025 15:24 Відповісти
Трамп може достроково залишити зустріч із ху...лом, якщо валізи будуть заповнені
15.08.2025 15:25 Відповісти
накуя обісратися один раз.щоб організувати пафосну зустріч куйла .і ,enb обісраybv куйлом в друге.залишивши .те що сам організував...??
15.08.2025 15:25 Відповісти
🤡
15.08.2025 15:27 Відповісти
"Трамп вважає, що йому потрібно побути в одній кімнаті з Путіним". Де путлєра підмінять на американського двійника. А справжній сидітиме довічно у в"язниці на Алясці.
15.08.2025 15:28 Відповісти
Після цього всі в світі знову здивуються. Скажуть - справжнє ***** ж вже не говорить німецькою. А цей знову почав. Тільки англійською.-
15.08.2025 15:31 Відповісти
- а те що ***** тепер став негром чорношкірим ніхто , в принципі , і не помітить ...
15.08.2025 15:33 Відповісти
Лялька підготовлена на стільки, що вільно белькоче й пітерською фєнєю. Не підкопатися. Навіть Кабаєва не відрізнить
15.08.2025 15:35 Відповісти
хрюкнув
15.08.2025 15:47 Відповісти
Путя не откажет Трампу это же очевидно, Трамп же очень мстительный
15.08.2025 15:32 Відповісти
Покине , розвернеться кине ручку
15.08.2025 15:35 Відповісти
Вже може згортати червону доріжку - путлєра він на ха - ха не візьме
15.08.2025 15:40 Відповісти
Так путін уже давно уклав угоду. З дияволом.
15.08.2025 15:41 Відповісти
Диявол уклав угоду сам із собою ??? На пуркуа?
15.08.2025 15:46 Відповісти
Мир ! Дружба ! Жвачка !
15.08.2025 15:43 Відповісти
ага, одразу після того як санкції введе.. десь через тиждень, чи 10 днів, чи 2 тижні, побачимо..
15.08.2025 15:44 Відповісти
з цього роЯ небуде нікуя
15.08.2025 15:46 Відповісти
Серйозно з Гітлером не зустрічався ніхто. А рудий зустрічається.
15.08.2025 15:47 Відповісти
‼️‼️‼️Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.
15.08.2025 15:50 Відповісти
15.08.2025 15:51 Відповісти
15.08.2025 15:54 Відповісти
Трамп сказав - якщо не домовимся здась пуйла в Гаагу
15.08.2025 15:54 Відповісти
Трамп так собі вагу набиває.
15.08.2025 15:52 Відповісти
Це все булькання на лохів. Якщо першим пунктом будуть перетирати тет-а-тет, то решта вже не так і важлива. Але ж пафосу треба додати: дивіться, який я принциповий! Підстилка московська.
15.08.2025 15:53 Відповісти
Та нікуди він не піде. Він зустріч рюріків-педофілів спланував десь в минулому році. Слова всяких там Зельок,Путіних, Трампів не варті нічого.
15.08.2025 16:04 Відповісти
Ну це вже характер. Подивимось
15.08.2025 16:04 Відповісти
У Деменція "нема козирів" - згоди України подарувати ***** загарбане.
15.08.2025 16:34 Відповісти
не йди 🤠...я все пробачу ...два під* раса !!!
15.08.2025 16:56 Відповісти
 
 