РФ активізувала військові дії в Україні з метою вплинути на зустріч Трампа і Путіна на Алясці, - Міноборони Естонії

Російські війська продовжують активні бойові дії в Україні на тлі запланованої на Алясці зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, що відбиває прагнення російського керівництва досягти максимальних результатів перед можливими мирними переговорами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив керівник відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю.

Так, він зазначив, що застосування безпілотників типу "Шахед", планерних авіабомб і ударів із закритих позицій відображає прагнення керівництва РФ досягти максимальних результатів перед можливими мирними переговорами.

Каю наголосив, що Росія продовжує виявляти найбільшу активність у Донецькій області України. На Покровському напрямку найпомітнішою подією останнього тижня стало просування російських військ по осі Добропілля-Покровськ.

Також читайте: Білий дім оприлюднив склад делегації США на переговорах з РФ, - Reuters

Тактика російських збройних сил полягає у прихованому просуванні за лінію оборони українських підрозділів невеликими групами, чисельністю до десятка людей. Такі пересування часто здійснюються без важкої техніки, що ще більше ускладнює виявлення таких груп українськими захисниками.

Хоча інформації про більш масштабне застосування бронетехніки в цьому районі немає, ймовірно, що найближчими днями російські підрозділи спробують закріпити досягнутий успіх, використовуючи підтримку додаткових сил, вогневу підтримку з закритих позицій і удари безпілотників. Головною метою атак на цьому напрямку, ймовірно, є перекриття шляхів постачання, що з'єднують Покровськ та Костянтинівку. Крім того, ймовірно, метою також є створення більш сприятливих умов для обходу оборонних центрів у Слов'янську та Краматорську.

Представник Міноборони Естонії також наголосив, що Росія, ймовірно, розпочне часткову ротацію підрозділів на Курському напрямку, включно з виведенням підрозділів ПДВ. Можливо, що найближчими тижнями підрозділи будуть відновлені та перекинуті до Донецької чи Запорізької області для підтримки операцій та повного захоплення Донецької області.

Також дивіться: Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: російських журналістів поселили у колишній ковідний шпиталь. ФОТО

"Це знову вказує на пріоритети Росії щодо Донецької області", - зазначив Каю.

Він наголосив, що нинішню підвищену активність Росії в Україні варто розглядати у світлі майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, від якої Захід очікує угоди про припинення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.