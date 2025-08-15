Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: російських журналістів поселили у колишній ковідний шпиталь. ВІДЕО+ФОТО

Пул кремлівських журналістів, які прибули на зустріч Трампа та Путіна в Анкориджі, поселили в колишній ковідний шпиталь.

Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у зв'язку із туристичним сезоном та напливом гостей до Анкориджу, а також із підвищеними заходами безпеки, пілотів та кремлівських пропагандистів розмістили на стадіоні спортивного кампусу місцевого університету.

Раніше це приміщення служило антиковідним шпиталем, а тепер його знову переобладнали на пункт тимчасового розміщення.

Так, журналістів поселили до імпровізованого табору, де спальні місця обгороджені лише шторами. Чоловіки та жінки перебувають в одних секторах на розкладачках. Рушники та туалетний папір видали у великих коробках.









На об'єкті немає організованого харчування, лише питна вода із фонтанчиків. Щоб почистити зуби, доводиться займати чергу.

