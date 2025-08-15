Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: російських журналістів поселили у колишній ковідний шпиталь. ВІДЕО+ФОТО
Пул кремлівських журналістів, які прибули на зустріч Трампа та Путіна в Анкориджі, поселили в колишній ковідний шпиталь.
Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у зв'язку із туристичним сезоном та напливом гостей до Анкориджу, а також із підвищеними заходами безпеки, пілотів та кремлівських пропагандистів розмістили на стадіоні спортивного кампусу місцевого університету.
Раніше це приміщення служило антиковідним шпиталем, а тепер його знову переобладнали на пункт тимчасового розміщення.
Так, журналістів поселили до імпровізованого табору, де спальні місця обгороджені лише шторами. Чоловіки та жінки перебувають в одних секторах на розкладачках. Рушники та туалетний папір видали у великих коробках.
На об'єкті немає організованого харчування, лише питна вода із фонтанчиків. Щоб почистити зуби, доводиться займати чергу.
сподіваюсь, що хоч сральник на вулиці.
що б, по домашнєму.
А звичайні простолюдини будуть робити свої 💩 справи так як звикли, - під себе.
..
Палатку якусь на скотомогильнику з сибірською язвою незмогли організувати?
Нічорта нерозумієтесь на організації перемовин з расіянамі...
Після чого - тільки утилізація москалів - і поглиблена дезінфекція території.