Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: російських журналістів поселили у колишній ковідний шпиталь. ВІДЕО+ФОТО

Пул кремлівських журналістів, які прибули на зустріч Трампа та Путіна в Анкориджі, поселили в колишній ковідний шпиталь.

Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у зв'язку із туристичним сезоном та напливом гостей до Анкориджу, а також із підвищеними заходами безпеки, пілотів та кремлівських пропагандистів розмістили на стадіоні спортивного кампусу місцевого університету.

Журналістів РФ поселили в колишній ковідний шпиталь

Раніше це приміщення служило антиковідним шпиталем, а тепер його знову переобладнали на пункт тимчасового розміщення.

Так, журналістів поселили до імпровізованого табору, де спальні місця обгороджені лише шторами. Чоловіки та жінки перебувають в одних секторах на розкладачках. Рушники та туалетний папір видали у великих коробках.

Журналістів РФ поселили в колишній ковідний шпиталь
Журналістів РФ поселили в колишній ковідний шпиталь

На об'єкті немає організованого харчування, лише питна вода із фонтанчиків. Щоб почистити зуби, доводиться займати чергу.

Також читайте: Трамп особисто зустріне Путіна з почестями на Алясці, - NBC

Топ коментарі
+21
як прокажених
показати весь коментар
15.08.2025 14:29 Відповісти
+19
Хлоркою посипали? - журналістів
показати весь коментар
15.08.2025 14:30 Відповісти
+17
ніфіга собі.
сподіваюсь, що хоч сральник на вулиці.
що б, по домашнєму.
показати весь коментар
15.08.2025 14:31 Відповісти
где мы ? к черту подробности - кто мы ?
показати весь коментар
15.08.2025 14:28 Відповісти
як прокажених
показати весь коментар
15.08.2025 14:29 Відповісти
Ахаха, з язика зняв))
показати весь коментар
15.08.2025 14:30 Відповісти
а чого "як"? кацапи це скажені собаки (вибачте четвероногі за порівняння)
показати весь коментар
15.08.2025 15:13 Відповісти
Па-багатому!
показати весь коментар
15.08.2025 14:30 Відповісти
Хлоркою посипали? - журналістів
показати весь коментар
15.08.2025 14:30 Відповісти
🤣
показати весь коментар
15.08.2025 14:32 Відповісти
По від'їзду посиплють, а можливо навіть спалять про всяк випадок
показати весь коментар
15.08.2025 14:42 Відповісти
Дустом посипали від вошей
показати весь коментар
15.08.2025 15:01 Відповісти
І шо?
показати весь коментар
15.08.2025 14:30 Відповісти
ніфіга собі.
сподіваюсь, що хоч сральник на вулиці.
що б, по домашнєму.
показати весь коментар
15.08.2025 14:31 Відповісти
О, то їм навіть не доведеться до чогось нового звикати
показати весь коментар
15.08.2025 14:43 Відповісти
Є чемодан - буде куди срaти.
показати весь коментар
15.08.2025 14:31 Відповісти
То для іліти, для обраних 🤴
А звичайні простолюдини будуть робити свої 💩 справи так як звикли, - під себе.
показати весь коментар
15.08.2025 14:46 Відповісти
Вони там ще й незадоаолені були.. Мабуть хотіли, щоб у нужник їх обісцяний заселили, як вони звикли, па-дамашнему, щоб було))
показати весь коментар
15.08.2025 14:32 Відповісти
Більше уваги до, нах'уй нікому не потрібних, дрібниць щоб підняти медійний рівень "епохальної" зустрічі - ху-йло приймає капітуляцію від Америки...
показати весь коментар
15.08.2025 14:34 Відповісти
обосцыши на 100% ни одной области в украине не захватили за 3.5 года потуг., а тут плакальщики уже про капитуляцию омерики разнылись))))ох вы и клоуны
показати весь коментар
15.08.2025 14:39 Відповісти
не звертайте уваги. той організм тут постійно ниє. )
показати весь коментар
15.08.2025 14:46 Відповісти
Надіюсь там ще є присутні спори ***** і віспи
показати весь коментар
15.08.2025 14:34 Відповісти
All inclusive.
показати весь коментар
15.08.2025 14:47 Відповісти
вапіющій акт агалтєлай русафобії і беспащаднай бєздуховнасті
показати весь коментар
15.08.2025 14:36 Відповісти
Скажених псів у лепрозорій.
показати весь коментар
15.08.2025 14:37 Відповісти
А відра, щоб срали, як вдома, поставили, бо до унітазів пускати цих шалав не можна?
показати весь коментар
15.08.2025 14:38 Відповісти
Чумний ьарак у лепризорії саме краще місце для парашни журнашлюх та пропагандонів.
показати весь коментар
15.08.2025 14:38 Відповісти
Епохальне заселення. Головне шоб, як у седньовіччя боролись з чумою - всіх спалити, шоб вижили меньшість, але здорова, і ні рашисти.
показати весь коментар
15.08.2025 14:41 Відповісти
На расее нет журналистов, есть пропагандоны
показати весь коментар
15.08.2025 14:44 Відповісти
А то ж все після кацапів треба буде ще утилізувати...
показати весь коментар
15.08.2025 14:45 Відповісти
ну так тому і розкладачки, щоб подешевше було. )
показати весь коментар
15.08.2025 14:48 Відповісти
сподіваюсь, що госпіталь після ковіду не дезінфікували!
показати весь коментар
15.08.2025 14:46 Відповісти
Зараз зрозумів, чому ху...ло з собою валізу тягає.
показати весь коментар
15.08.2025 14:48 Відповісти
А в них хіба є журналісти ? це довбані пропагандони.
показати весь коментар
15.08.2025 14:50 Відповісти
селіть в сортирах, їм там зручніше, та й привичніше))
показати весь коментар
15.08.2025 14:52 Відповісти
не можна. бо унітази поскручують
показати весь коментар
15.08.2025 15:01 Відповісти
а я не про туалети для людей, я про сортири, оті з діркою в полу))
показати весь коментар
15.08.2025 15:27 Відповісти
🤣🤣🤣👍🇺🇦
показати весь коментар
15.08.2025 14:54 Відповісти
чи не пани. унітази треба було поховати по покрадуть
показати весь коментар
15.08.2025 14:59 Відповісти
Вашє мєсто возлє параші...
показати весь коментар
15.08.2025 15:00 Відповісти
Біля цієї ..
..
показати весь коментар
15.08.2025 15:28 Відповісти
А шо, свинарника, чи лепрозорію якогось незнайшлось?
Палатку якусь на скотомогильнику з сибірською язвою незмогли організувати?
Нічорта нерозумієтесь на організації перемовин з расіянамі...
показати весь коментар
15.08.2025 15:08 Відповісти
москалі - це такий вид особливо заразних біологічних організмів - яких можна утримувати лишень в жорстких карантинних умовах.
Після чого - тільки утилізація москалів - і поглиблена дезінфекція території.
показати весь коментар
15.08.2025 15:14 Відповісти
Офігенно цікава новина!
показати весь коментар
15.08.2025 15:23 Відповісти
Їх там, по нормальному, взагалі не мало би бути як і їхнього грьобаного фюрера!
показати весь коментар
15.08.2025 15:24 Відповісти
Клизму сделать тоже очередь?
показати весь коментар
15.08.2025 15:24 Відповісти
Лучше бы сразу в биореактор всю эту шоблу отправили
показати весь коментар
15.08.2025 15:32 Відповісти
А хотілось би так...пачіму такіі плахіі условія праживанія?! - виходить співробітник Секретної Служби у формі ОУН УПА і каже: все одно вас потім розстріляють! ги ги ги...
показати весь коментар
15.08.2025 15:35 Відповісти
 
 