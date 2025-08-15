Встреча Трампа и Путина на Аляске: российских журналистов поселили в бывшем ковидном госпитале. ВИДЕО+ФОТО
Пул кремлевских журналистов, прибывших на встречу Трампа и Путина в Анкоридже, поселили в бывший ковидный госпиталь.
Об этом пишет The Moscow Times, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в связи с туристическим сезоном и наплывом гостей в Анкоридж, а также с повышенными мерами безопасности, пилотов и кремлевских пропагандистов разместили на стадионе спортивного кампуса местного университета.
Ранее это помещение служило антиковидным госпиталем, а теперь его снова переоборудовали в пункт временного размещения.
Так, журналистов поселили в импровизированный лагерь, где спальные места огорожены только шторами. Мужчины и женщины находятся в одних секторах на раскладушках. Полотенца и туалетную бумагу выдали в больших коробках.
На объекте нет организованного питания, только питьевая вода из фонтанчиков. Чтобы почистить зубы, приходится занимать очередь.
сподіваюсь, що хоч сральник на вулиці.
що б, по домашнєму.
А звичайні простолюдини будуть робити свої 💩 справи так як звикли, - під себе.
..
Палатку якусь на скотомогильнику з сибірською язвою незмогли організувати?
Нічорта нерозумієтесь на організації перемовин з расіянамі...
Після чого - тільки утилізація москалів - і поглиблена дезінфекція території.