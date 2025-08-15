РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10563 посетителя онлайн
Новости Фото Встреча Трампа и Путина
5 707 52

Встреча Трампа и Путина на Аляске: российских журналистов поселили в бывшем ковидном госпитале. ВИДЕО+ФОТО

Пул кремлевских журналистов, прибывших на встречу Трампа и Путина в Анкоридже, поселили в бывший ковидный госпиталь.

Об этом пишет The Moscow Times, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в связи с туристическим сезоном и наплывом гостей в Анкоридж, а также с повышенными мерами безопасности, пилотов и кремлевских пропагандистов разместили на стадионе спортивного кампуса местного университета.

Журналістів РФ поселили в колишній ковідний шпиталь

Ранее это помещение служило антиковидным госпиталем, а теперь его снова переоборудовали в пункт временного размещения.

Так, журналистов поселили в импровизированный лагерь, где спальные места огорожены только шторами. Мужчины и женщины находятся в одних секторах на раскладушках. Полотенца и туалетную бумагу выдали в больших коробках.

Журналистов РФ поселили в бывшем ковидном госпитале
Журналистов РФ поселили в бывшем ковидном госпитале

На объекте нет организованного питания, только питьевая вода из фонтанчиков. Чтобы почистить зубы, приходится занимать очередь.

Также читайте: Трамп лично встретит Путина с почестями на Аляске, - NBC

Автор: 

США (27706) Аляска (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
як прокажених
показать весь комментарий
15.08.2025 14:29 Ответить
+31
Хлоркою посипали? - журналістів
показать весь комментарий
15.08.2025 14:30 Ответить
+27
ніфіга собі.
сподіваюсь, що хоч сральник на вулиці.
що б, по домашнєму.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
где мы ? к черту подробности - кто мы ?
показать весь комментарий
15.08.2025 14:28 Ответить
як прокажених
показать весь комментарий
15.08.2025 14:29 Ответить
Ахаха, з язика зняв))
показать весь комментарий
15.08.2025 14:30 Ответить
а чого "як"? кацапи це скажені собаки (вибачте четвероногі за порівняння)
показать весь комментарий
15.08.2025 15:13 Ответить
Па-багатому!
показать весь комментарий
15.08.2025 14:30 Ответить
Для таких місць немає,але коли Абрамович був губером Чукотки,то літав ночувати в Анкоридж,напевно є там місця і покращі.
показать весь комментарий
15.08.2025 16:21 Ответить
Хлоркою посипали? - журналістів
показать весь комментарий
15.08.2025 14:30 Ответить
🤣
показать весь комментарий
15.08.2025 14:32 Ответить
По від'їзду посиплють, а можливо навіть спалять про всяк випадок
показать весь комментарий
15.08.2025 14:42 Ответить
Дустом посипали від вошей
показать весь комментарий
15.08.2025 15:01 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
15.08.2025 14:30 Ответить
ніфіга собі.
сподіваюсь, що хоч сральник на вулиці.
що б, по домашнєму.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:31 Ответить
О, то їм навіть не доведеться до чогось нового звикати
показать весь комментарий
15.08.2025 14:43 Ответить
Є чемодан - буде куди срaти.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:31 Ответить
То для іліти, для обраних 🤴
А звичайні простолюдини будуть робити свої 💩 справи так як звикли, - під себе.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:46 Ответить
Вони там ще й незадоаолені були.. Мабуть хотіли, щоб у нужник їх обісцяний заселили, як вони звикли, па-дамашнему, щоб було))
показать весь комментарий
15.08.2025 14:32 Ответить
Більше уваги до, нах'уй нікому не потрібних, дрібниць щоб підняти медійний рівень "епохальної" зустрічі - ху-йло приймає капітуляцію від Америки...
показать весь комментарий
15.08.2025 14:34 Ответить
обосцыши на 100% ни одной области в украине не захватили за 3.5 года потуг., а тут плакальщики уже про капитуляцию омерики разнылись))))ох вы и клоуны
показать весь комментарий
15.08.2025 14:39 Ответить
не звертайте уваги. той організм тут постійно ниє. )
показать весь комментарий
15.08.2025 14:46 Ответить
Надіюсь там ще є присутні спори ***** і віспи
показать весь комментарий
15.08.2025 14:34 Ответить
All inclusive.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:47 Ответить
вапіющій акт агалтєлай русафобії і беспащаднай бєздуховнасті
показать весь комментарий
15.08.2025 14:36 Ответить
Скажених псів у лепрозорій.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:37 Ответить
А відра, щоб срали, як вдома, поставили, бо до унітазів пускати цих шалав не можна?
показать весь комментарий
15.08.2025 14:38 Ответить
Чумний ьарак у лепризорії саме краще місце для парашни журнашлюх та пропагандонів.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:38 Ответить
Епохальне заселення. Головне шоб, як у седньовіччя боролись з чумою - всіх спалити, шоб вижили меньшість, але здорова, і ні рашисти.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:41 Ответить
На расее нет журналистов, есть пропагандоны
показать весь комментарий
15.08.2025 14:44 Ответить
А то ж все після кацапів треба буде ще утилізувати...
показать весь комментарий
15.08.2025 14:45 Ответить
ну так тому і розкладачки, щоб подешевше було. )
показать весь комментарий
15.08.2025 14:48 Ответить
сподіваюсь, що госпіталь після ковіду не дезінфікували!
показать весь комментарий
15.08.2025 14:46 Ответить
Зараз зрозумів, чому ху...ло з собою валізу тягає.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:48 Ответить
А в них хіба є журналісти ? це довбані пропагандони.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:50 Ответить
селіть в сортирах, їм там зручніше, та й привичніше))
показать весь комментарий
15.08.2025 14:52 Ответить
не можна. бо унітази поскручують
показать весь комментарий
15.08.2025 15:01 Ответить
а я не про туалети для людей, я про сортири, оті з діркою в полу))
показать весь комментарий
15.08.2025 15:27 Ответить
🤣🤣🤣👍🇺🇦
показать весь комментарий
15.08.2025 14:54 Ответить
чи не пани. унітази треба було поховати по покрадуть
показать весь комментарий
15.08.2025 14:59 Ответить
Вашє мєсто возлє параші...
показать весь комментарий
15.08.2025 15:00 Ответить
Біля цієї ..
..
показать весь комментарий
15.08.2025 15:28 Ответить
Та це вже ніфігасобі!
показать весь комментарий
15.08.2025 15:59 Ответить
А шо, свинарника, чи лепрозорію якогось незнайшлось?
Палатку якусь на скотомогильнику з сибірською язвою незмогли організувати?
Нічорта нерозумієтесь на організації перемовин з расіянамі...
показать весь комментарий
15.08.2025 15:08 Ответить
москалі - це такий вид особливо заразних біологічних організмів - яких можна утримувати лишень в жорстких карантинних умовах.
Після чого - тільки утилізація москалів - і поглиблена дезінфекція території.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:14 Ответить
Офігенно цікава новина!
показать весь комментарий
15.08.2025 15:23 Ответить
Їх там, по нормальному, взагалі не мало би бути як і їхнього грьобаного фюрера!
показать весь комментарий
15.08.2025 15:24 Ответить
Клизму сделать тоже очередь?
показать весь комментарий
15.08.2025 15:24 Ответить
Лучше бы сразу в биореактор всю эту шоблу отправили
показать весь комментарий
15.08.2025 15:32 Ответить
А хотілось би так...пачіму такіі плахіі условія праживанія?! - виходить співробітник Секретної Служби у формі ОУН УПА і каже: все одно вас потім розстріляють! ги ги ги...
показать весь комментарий
15.08.2025 15:35 Ответить
Ковідний до сраки..потрібно в лепрозорій
показать весь комментарий
15.08.2025 15:42 Ответить
На всіх в обов'язковому порядку надягнути намордники.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:52 Ответить
Притулок бєздомних тварин...
показать весь комментарий
15.08.2025 16:02 Ответить
 
 