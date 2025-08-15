Встреча Трампа и Путина на Аляске: российских журналистов поселили в бывшем ковидном госпитале. ВИДЕО+ФОТО

Пул кремлевских журналистов, прибывших на встречу Трампа и Путина в Анкоридже, поселили в бывший ковидный госпиталь.

Об этом пишет The Moscow Times, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в связи с туристическим сезоном и наплывом гостей в Анкоридж, а также с повышенными мерами безопасности, пилотов и кремлевских пропагандистов разместили на стадионе спортивного кампуса местного университета.

Ранее это помещение служило антиковидным госпиталем, а теперь его снова переоборудовали в пункт временного размещения.

Так, журналистов поселили в импровизированный лагерь, где спальные места огорожены только шторами. Мужчины и женщины находятся в одних секторах на раскладушках. Полотенца и туалетную бумагу выдали в больших коробках.









На объекте нет организованного питания, только питьевая вода из фонтанчиков. Чтобы почистить зубы, приходится занимать очередь.

