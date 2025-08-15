РФ активизировала военные действия в Украине с целью повлиять на встречу Трампа и Путина на Аляске, - Минобороны Эстонии

Российские войска продолжают активные боевые действия в Украине на фоне запланированной на Аляске встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, что отражает стремление российского руководства достичь максимальных результатов перед возможными мирными переговорами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил руководитель отдела оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю.

Так, он отметил, что применение беспилотников типа "Шахед", планерных авиабомб и ударов с закрытых позиций отражает стремление руководства РФ достичь максимальных результатов перед возможными мирными переговорами.

Каю подчеркнул, что Россия продолжает проявлять наибольшую активность в Донецкой области Украины. На Покровском направлении самым заметным событием последней недели стало продвижение российских войск по оси Доброполье-Покровск.

Тактика российских вооруженных сил заключается в скрытом продвижении за линию обороны украинских подразделений небольшими группами, численностью до десятка человек. Такие передвижения часто осуществляются без тяжелой техники, что еще больше затрудняет обнаружение таких групп украинскими защитниками.

Хотя информации о более масштабном применении бронетехники в этом районе нет, вероятно, что в ближайшие дни российские подразделения попытаются закрепить достигнутый успех, используя поддержку дополнительных сил, огневую поддержку с закрытых позиций и удары беспилотников. Главной целью атак на этом направлении, вероятно, является перекрытие путей снабжения, соединяющих Покровск и Константиновку. Кроме того, вероятно, целью также является создание более благоприятных условий для обхода оборонительных центров в Славянске и Краматорске.

Представитель Минобороны Эстонии также отметил, что Россия, вероятно, начнет частичную ротацию подразделений на Курском направлении, включая вывод подразделений ВДВ. Возможно, что в ближайшие недели подразделения будут восстановлены и переброшены в Донецкую или Запорожскую область для поддержки операций и полного захвата Донецкой области.

"Это снова указывает на приоритеты России в отношении Донецкой области", - отметил Каю.

Он подчеркнул, что нынешнюю повышенную активность России в Украине следует рассматривать в свете предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, от которой Запад ожидает соглашения о прекращении боевых действий.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.