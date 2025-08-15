1 014 0
97 "шахедів" та дві балістики випустила РФ по Україні: 63 БпЛА знешкоджено. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 15 серпня російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Так, рашисти випустили 2 балістичні ракети Іскандер-М із Воронезької та Брянської областей. А також 97 безпілотників із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово.
Під ударом прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами атаковано Харківщину та Чернігівщину.
"Станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях", - йдеться в повідомленні.
