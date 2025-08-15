97 "шахедов" и две баллистики выпустила РФ по Украине: 63 БПЛА обезврежено. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 15 августа российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Так, рашисты выпустили 2 баллистические ракеты Искандер-М из Воронежской и Брянской областей. А также 97 беспилотников с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово.

Под ударом прифронтовые районы Харьковщины, Сумщины, Донетчины, Черниговщины, ракетами атакованы Харьковщина и Черниговщина.

"По состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.



Зафиксировано попадание ракет и 34 БПЛА на 13 локациях", - говорится в сообщении.

