Один человек пострадал в результате российских обстрелов Сумщины, - ОВА

Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданское население Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня по селу в Битицком старостате Сумской громады враг нанес удар управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома и линия электропередач.

В Миропольской громаде во время атаки вражеского FPV-дрона пострадал 32-летний мужчина. Он давно эвакуировался из села, но сегодня приехал навестить дом. Когда возвращался - попал под обстрел.

"Мужчину с мелкими осколочными ранениями госпитализировали. Сейчас его обследуют врачи, предварительно жизни ничего не угрожает. Призываю жителей Сумщины воздержаться от поездок в приграничные населенные пункты, которые враг постоянно обстреливает и из которых уже давно продолжается эвакуация. Враг цинично продолжает атаковать гражданских, их дома и транспорт", - подчеркнул Григоров.