Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Сумщини, - ОВА

Обстріли Сумщини

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільне населення Сумської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні по селу у Битицькому старостаті Сумської громади ворог завдав удару керованими авіабомбами. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.

У Миропільській громаді під час атаки ворожого FPV-дрону постраждав 32-річний чоловік. Він давно евакуювався із села, але сьогодні приїхав навідати домівку. Коли повертався – потрапив під обстріл.

Читайте: Війська РФ ударили ракетою по селу в Середино-Будській громаді: поранено 7-річну дівчинку та чоловіка, є пошкодження

"Чоловіка з дрібними осколковими пораненнями госпіталізували. Наразі його обстежують лікарі, попередньо життю нічого не загрожує. Закликаю мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація. Ворог цинічно продовжує атакувати цивільних, їхні домівки та транспорт", - наголосив Григоров.

