Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Сумщини, - ОВА
Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільне населення Сумської області.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні по селу у Битицькому старостаті Сумської громади ворог завдав удару керованими авіабомбами. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.
У Миропільській громаді під час атаки ворожого FPV-дрону постраждав 32-річний чоловік. Він давно евакуювався із села, але сьогодні приїхав навідати домівку. Коли повертався – потрапив під обстріл.
"Чоловіка з дрібними осколковими пораненнями госпіталізували. Наразі його обстежують лікарі, попередньо життю нічого не загрожує. Закликаю мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація. Ворог цинічно продовжує атакувати цивільних, їхні домівки та транспорт", - наголосив Григоров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де ви, що плювались гімном в коментах?
Як там результати?
АТБ в Суджі вже працює?
Це як бути настільки тупим,щоб про@бати все та ще й солдат КНДР запросити воювати проти себе...