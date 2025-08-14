415 3
Війська РФ ударили ракетою по селу в Середино-Будській громаді: поранено 7-річну дівчинку та чоловіка, є пошкодження
На Сумщині внаслідок ракетного удару з рф постраждали 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, атака сталася вчора пізно ввечері в одному з сіл Середино-Будської громади.
"Унаслідок вибуху дитина отримала поранення, її госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу, стан дівчинки стабільний, загрози життю немає", - уточнив очільник області.
Чоловік отримав легкі поранення, йому надали необхідну медичну допомогу, лікується амбулаторно.
Також внаслідок удару ворога, попередньо, пошкоджені близько 6 приватних будинків та транспорт.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю хвилину не відомо.
Скорішого одужання дівчинці і смерть кацапам. Їм прощення не буде ніколи, як і нашим ідіотам, які допомагають ворогу!!!