Війська РФ ударили ракетою по селу в Середино-Будській громаді: поранено 7-річну дівчинку та чоловіка, є пошкодження

На Сумщині внаслідок ракетного удару з рф постраждали 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, атака сталася вчора пізно ввечері в одному з сіл Середино-Будської громади.

"Унаслідок вибуху дитина отримала поранення, її госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу, стан дівчинки стабільний, загрози життю немає", - уточнив очільник області.

Чоловік отримав легкі поранення, йому надали необхідну медичну допомогу, лікується амбулаторно.

Також внаслідок удару ворога, попередньо, пошкоджені близько 6 приватних будинків та транспорт.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю хвилину не відомо.