Рашисти атакували дроном автівку в Юнаківці: поранені дві жінки

Вранці 13 серпня на території Юнаківської громади на Сумщині ворог атакував цивільну автівку ударним дроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, умашині перебували четверо людей.

"Двоє жінок отримали поранення, але, на щастя, неважкі. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

"Закликаю мешканців Сумщини не наражати себе на небезпеку та обмежити перебування на прикордонних територіях, де ворог постійно атакує цивільне населення", - додає очільник області Олег Григоров.