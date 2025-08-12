УКР
ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині, – Зеленський

Зеленський відвідав штурмовий полк на Сумщині, який торік зайшов на територію Курщини

Збройні Сили України звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині, у двох точках вийшли на кордон з РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сумщина. Там було у нас 18 точок – окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли Апостол і Сирський. Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Окрім того, Сили оборони зберігають позиції у Запорізькій області. Також, за словами президента, ЗСУ просунилися на 1 км вглиб позицій ворога у Луганській області.

Читайте також: Втрати окупантів втричі більші ніж у нас, - Зеленський

Зеленський Володимир Сумська область війна в Україні


Ты, ********, расскажи кто создал это сумское направление.
12.08.2025 22:05 Відповісти
Зеленский конечно, он во всем виноват
12.08.2025 22:13 Відповісти
Вопрос, как кацапы попали на те точки, за самогоном что-ли припёрлись?
12.08.2025 22:10 Відповісти
Підар зелений, саме через твої хотєлки Суми та прикордоння Сумщини вже рік як вигрібає
12.08.2025 22:12 Відповісти
ясно, так а Суджа наш?
12.08.2025 22:33 Відповісти
А чому Покровським напрямком не вихваляється?
12.08.2025 22:45 Відповісти
Скрізь просування, скрізь перемога. Потужно, Незламно. Ура, ура!
12.08.2025 22:50 Відповісти
 
 