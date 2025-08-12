ВСУ освободили 6 из 18 оккупированных сел или важных точек в Сумской области, - Зеленский

Вооруженные Силы Украины освободили 6 из 18 оккупированных сел или важных точек на Сумщине, в двух точках вышли на границу с РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сумщина. Там было у нас 18 точек - оккупированных сел или важных точек. Шесть освобождены. То есть мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с Российской Федерацией. Я думаю, что там более-менее позитив. Утром мне доложили Апостол и Сырский. Зачистили еще 900 метров в Сумской области возле нескольких пунктов до границы", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Кроме того, Силы обороны сохраняют позиции в Запорожской области. Также, по словам президента, ВСУ продвинулись на 1 км вглубь позиций врага в Луганской области.

Читайте также: Потери оккупантов втрое больше чем у нас, - Зеленский