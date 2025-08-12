РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12220 посетителей онлайн
Новости Потери Украины Потери врага
1 864 38

Потери оккупантов в три раза больше, чем у нас, - Зеленский

зеленський

Соотношение потерь Украины и РФ в личном составе составляет примерно 1:3.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Относительно потерь. Приведу пример вчерашнего дня [11 августа], в целом примерно так: у русских 1000 потерь в сутки, это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там есть 10 пленных и так далее", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что Россия потеряла 968 военных за сутки. В частности убитых 531 человек и 428 раненых. Еще девять оккупантов попали в плен.

"Мы - 340 потерь за сутки. 18 "двухсотых" и 243 "трехсотых", 79 без вести пропавших. Примерно 1:3, то есть их потери втрое больше", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о потерях РФ в войне: С января потеряла в 14 раз больше солдат, чем Украина

Последний раз Зеленский озвучивал потери Украины в войне в феврале 2025 года. Тогда он заявлял, что погибли более 46 000 украинских военных, еще более десятка тысяч пропали без вести или находятся в российском плену.

Автор: 

Зеленский Владимир (21532) потери (4513) война в Украине (5643)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Як так виходить, що втрати рашистів більше в три рази, а наших в полоні більше ніж рашистів у нас в полоні в три рази...?
показать весь комментарий
12.08.2025 20:59 Ответить
+8
Перед зустріччю двух мудаків, він собі місця не знаходить. Все намагається якось відбілити себе в очах народу в які сикав шість років.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:01 Ответить
+8
Ну ти ж як шо шо, то підірвеш себе разом з кацапами?
показать весь комментарий
12.08.2025 21:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що хорошого?
Гинуть кращі...😥
показать весь комментарий
12.08.2025 20:58 Ответить
Тобто 333 українця за добу? Це близько 120000 на рік.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:59 Ответить
Як так виходить, що втрати рашистів більше в три рази, а наших в полоні більше ніж рашистів у нас в полоні в три рази...?
показать весь комментарий
12.08.2025 20:59 Ответить
НАШіІ хитрожопі. Кидає 10 чоловік зброю і біжить здається 2 какцапам. Мама мене родила не для війни.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:06 Ответить
Ну ти ж як шо шо, то підірвеш себе разом з кацапами?
показать весь комментарий
12.08.2025 21:12 Ответить
Може разом? Ти в якому Віденському окопі?
показать весь комментарий
12.08.2025 21:17 Ответить
І обмін тілами 6000 наших на 57 кацапів...
показать весь комментарий
12.08.2025 21:12 Ответить
У рашистів йде постійний наступ тому і багато тіл залишаються за ними, тим більше хто з наших військових полізе під кулі забирати труп якогось кацапа наприклад десь під Гуляйполем?
показать весь комментарий
12.08.2025 21:30 Ответить
Перед зустріччю двух мудаків, він собі місця не знаходить. Все намагається якось відбілити себе в очах народу в які сикав шість років.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:01 Ответить
Це вже ближче до реальності ніж телемарафонні 1 мільйон проти менше ніж 100 тисяч. Хоча співвідношення втрат 1:3 для сторони, яка наступає є цілком прийнятним.
Проте Зеленський забув додати що людський потенціал у русні більший разів у 6, більше того у них краща ситуація з міграцією і народжуваністю.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:01 Ответить
Чоловіки, які нелегально тікають за кордон, шкодять іміджу України, - речник ДПСУ Демченко.

«Саме тому ми збільшуємо кількість прикордонних нарядів, залучаємо дрони та відеокамери».
показать весь комментарий
12.08.2025 21:02 Ответить
РФ у війні з Україною станом на 25 липня https://www.facebook.com/share/p/16byDCJFqH/ втратила:
особового складу ‒ близько 1047250 (+980) осіб

тобто?
безповоротно втрачено 300-400 тис воїнів, захисників україни?
це, зе!гніда закидує, що нас врятує виключно капітуляція?
чи, до чого ця статистика, саме сьогодні?
показать весь комментарий
12.08.2025 21:02 Ответить
так ми не знаємо наші втрати. скілььки ти там казав,37 000? ну помножемо на три, а Цензор печатає втрати русіш швайне близько мільйона. тобто 300 000? то ти знову збрехав кловуне?
показать весь комментарий
12.08.2025 21:05 Ответить
Потрібно щоб було у 10 разів більше, або ще більше, є над чим працювати ще.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:05 Ответить
Щастя то яке! Дякуємо, Клоуне! Ти зробив все, щоб кацапи зайшли вільно, а не здохли в районі Чонгару.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:07 Ответить
До жопи. А скількі у нас балістичних ракет? Порявняно з бурятами?
показать весь комментарий
12.08.2025 21:07 Ответить
Jesli smotret po ubitim,i tak na mnogo bolse polucitisia.521 protiv 28 ciut ne 20 raz
показать весь комментарий
12.08.2025 21:08 Ответить
Бо у кацапів багато КАБів і ракет на будь який колір і смак. А у нас лише потужне "помстимося",
показать весь комментарий
12.08.2025 21:09 Ответить
Так ми втрачаєм солдат а кацапи орків - яких догуя
показать весь комментарий
12.08.2025 21:09 Ответить
А втрати територій?
А як так стається, що забезпечення ЗСУ або браковане, або недороблене (міни/БПЛА)?
А як може бути те, що при цьому у "небожителів" Банкової/Грушевськог з'являються нові авто елітного класу, нерухомість (як в Україні, так і за кордоном)?
А як може бути "раптове" рішення про підвищення стипендій після того, як студенство вийшло на протести проти обмеження самостійності НАБУ і САП?
А як може бути проблема з мобілізацією, якщо єдиний (хто законодавчо відповідає за це) сидить на Банковій і має всю повноту влади від КМУ до ВРУ (чи навпаки)?
А як може бути , що завод по виробництву зброї для армії (у воюючій країні) і досі непобудований, а в іншій країні вже готовий? (Рейнметал)
А як може бути, що людина, яка не є навіть держслужбовцем, ніким не обиралася і призначена лише "янєлохом" головним у якійсь неконституційній структурі - представляє інтереси країни?

Можу продовжувати, але сенс?
показать весь комментарий
12.08.2025 21:13 Ответить
Для України, це ******* як не добре...
показать весь комментарий
12.08.2025 21:14 Ответить
340 за добу і при тому втрати нових територій щоденно.
ВР мала би робити екстренне засідання в звязку з тяжкими втратами.Правильно говорить Трамп про великі втрати щоденно і що пора цю війну закінчити,чому противляться по сей день закоренілі зелебоби,в унісон свому ідолу,які ладні воювати до останнього українця чужими руками.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:15 Ответить
Ти ще краще пропонуєш...віддати українців і українські землі в окупацію рашистам, чужими життями мрієш задобрити кацапських людожерів, це вже 110 ст.ККУ.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:44 Ответить
Порахуй краще свому ідолу їх.
показать весь комментарий
12.08.2025 22:04 Ответить
Кожен місяць у нас мобілізують 50.000 чоловіків, численість армії не змінюється. То куди діваються попередні 50.000 ?
показать весь комментарий
12.08.2025 21:24 Ответить
Просто, нам зараз тринадцять, що є якісь успіхи і позитиви, на тлі всього негативу.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:28 Ответить
Тільки 18 двухсотих за добу. Це ж мізер. В Украіні від ДТП та нещасних випадків за добу гине більше. Тобто шанс загинути в ЗСУ дуже низький - гойда мобілізуватись та грошей підзаробити.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:28 Ответить
То біжи мобілізуйся і воюй за 20 000.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:35 Ответить
Та в нас населення вже в 5 разів менше , а вони мобілізують ще тих хто на захоплених територіях , тому це не на нашу користь . Поки не буде 1 до 8-10 нам капець.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:29 Ответить
Докерувалися, мля.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:30 Ответить
Тобто, втрати ЗСУ десь 330 тисяч.
Плюс втрати цивільних хз скільки.

Ну молодець. Потужно накерував.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:31 Ответить
За минулий місяць реальні підорські втрати склали 15000 тварин (300 в т.ч.), а не 33000 намальовані Сирським. Наші втрати теж відомі, але не ті про які звиздить гідрант.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:31 Ответить
Готує до капітуляції. За тиждень вже буде 1:1
показать весь комментарий
12.08.2025 21:48 Ответить
боляче слухати і бачити оттаке одоробало як 🤡 зеленський , страшно за Україну , але і досі є ті % яким він подобається ,тільки чомусь вони всі тепер живуть за кордоном ...
показать весь комментарий
12.08.2025 21:50 Ответить
Коли ми всі після війни дізнаємося про справжні втрати, у будь-якої нормальної людини постане питання, а цього було замало для перемоги якби було професійне військове командування та адекватний президент? При такому командувані скільки б не наловили тцкуни, хоч мільйон, завжди буде замало. На нас вже в будь-якому випадку чекає демографічна катастрофа, а пенси з цензора все дужче волають про мобілізацію з 18 років.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:52 Ответить
Каждый день на болота должны лететь тысячи беспилотников а лучше ракет и уничтожать там всё и всех что работает на войну, именно так должна вестись современная война.
показать весь комментарий
12.08.2025 22:08 Ответить
Спочатку було 1 до 8-10, потім було 1 до 5-6, зараз вже стало 1 до 3. А коли люди взнають справжні цифри, то виявиться 1 до 1,5 - про що кажуть всякі незаангажовані джерела
показать весь комментарий
12.08.2025 22:17 Ответить
 
 