Потери оккупантов в три раза больше, чем у нас, - Зеленский

Соотношение потерь Украины и РФ в личном составе составляет примерно 1:3.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Относительно потерь. Приведу пример вчерашнего дня [11 августа], в целом примерно так: у русских 1000 потерь в сутки, это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там есть 10 пленных и так далее", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что Россия потеряла 968 военных за сутки. В частности убитых 531 человек и 428 раненых. Еще девять оккупантов попали в плен.

"Мы - 340 потерь за сутки. 18 "двухсотых" и 243 "трехсотых", 79 без вести пропавших. Примерно 1:3, то есть их потери втрое больше", - сказал президент.

Последний раз Зеленский озвучивал потери Украины в войне в феврале 2025 года. Тогда он заявлял, что погибли более 46 000 украинских военных, еще более десятка тысяч пропали без вести или находятся в российском плену.