Потери оккупантов в три раза больше, чем у нас, - Зеленский
Соотношение потерь Украины и РФ в личном составе составляет примерно 1:3.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Относительно потерь. Приведу пример вчерашнего дня [11 августа], в целом примерно так: у русских 1000 потерь в сутки, это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там есть 10 пленных и так далее", - сказал Зеленский.
Он уточнил, что Россия потеряла 968 военных за сутки. В частности убитых 531 человек и 428 раненых. Еще девять оккупантов попали в плен.
"Мы - 340 потерь за сутки. 18 "двухсотых" и 243 "трехсотых", 79 без вести пропавших. Примерно 1:3, то есть их потери втрое больше", - сказал президент.
Последний раз Зеленский озвучивал потери Украины в войне в феврале 2025 года. Тогда он заявлял, что погибли более 46 000 украинских военных, еще более десятка тысяч пропали без вести или находятся в российском плену.
Гинуть кращі...😥
Проте Зеленський забув додати що людський потенціал у русні більший разів у 6, більше того у них краща ситуація з міграцією і народжуваністю.
«Саме тому ми збільшуємо кількість прикордонних нарядів, залучаємо дрони та відеокамери».
особового складу ‒ близько 1047250 (+980) осіб
тобто?
безповоротно втрачено 300-400 тис воїнів, захисників україни?
це, зе!гніда закидує, що нас врятує виключно капітуляція?
чи, до чого ця статистика, саме сьогодні?
А як так стається, що забезпечення ЗСУ або браковане, або недороблене (міни/БПЛА)?
А як може бути те, що при цьому у "небожителів" Банкової/Грушевськог з'являються нові авто елітного класу, нерухомість (як в Україні, так і за кордоном)?
А як може бути "раптове" рішення про підвищення стипендій після того, як студенство вийшло на протести проти обмеження самостійності НАБУ і САП?
А як може бути проблема з мобілізацією, якщо єдиний (хто законодавчо відповідає за це) сидить на Банковій і має всю повноту влади від КМУ до ВРУ (чи навпаки)?
А як може бути , що завод по виробництву зброї для армії (у воюючій країні) і досі непобудований, а в іншій країні вже готовий? (Рейнметал)
А як може бути, що людина, яка не є навіть держслужбовцем, ніким не обиралася і призначена лише "янєлохом" головним у якійсь неконституційній структурі - представляє інтереси країни?
Можу продовжувати, але сенс?
ВР мала би робити екстренне засідання в звязку з тяжкими втратами.Правильно говорить Трамп про великі втрати щоденно і що пора цю війну закінчити,чому противляться по сей день закоренілі зелебоби,в унісон свому ідолу,які ладні воювати до останнього українця чужими руками.
Плюс втрати цивільних хз скільки.
Ну молодець. Потужно накерував.