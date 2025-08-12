Втрати окупантів втричі більші ніж у нас, - Зеленський

Співвідношення втрат України та РФ в особовому складі становить приблизно 1:3.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня [11 серпня], в цілому приблизно так: у рускіх 1000 втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що Росія втратила 968 військових за добу. Зокрема убитих 531 особа і 428 поранених. Ще дев'ять окупантів потрапили в полон.

"Ми – 340 втрат за добу. 18 "двохсотих" і 243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих. Приблизно 1:3, тобто їхні втрати втричі більші", – сказав президент.

Востаннє Зеленський озвучував втрати України у війні у лютому 2025 року. Тоді він заявляв, що загинули понад 46 000 українських військових, ще понад десяток тисяч зникли безвісти або перебувають у російському полоні.