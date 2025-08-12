Втрати окупантів втричі більші ніж у нас, - Зеленський
Співвідношення втрат України та РФ в особовому складі становить приблизно 1:3.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня [11 серпня], в цілому приблизно так: у рускіх 1000 втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо", – сказав Зеленський.
Він уточнив, що Росія втратила 968 військових за добу. Зокрема убитих 531 особа і 428 поранених. Ще дев'ять окупантів потрапили в полон.
"Ми – 340 втрат за добу. 18 "двохсотих" і 243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих. Приблизно 1:3, тобто їхні втрати втричі більші", – сказав президент.
Востаннє Зеленський озвучував втрати України у війні у лютому 2025 року. Тоді він заявляв, що загинули понад 46 000 українських військових, ще понад десяток тисяч зникли безвісти або перебувають у російському полоні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гинуть кращі...😥
Проте Зеленський забув додати що людський потенціал у русні більший разів у 6, більше того у них краща ситуація з міграцією і народжуваністю.
«Саме тому ми збільшуємо кількість прикордонних нарядів, залучаємо дрони та відеокамери».
особового складу ‒ близько 1047250 (+980) осіб
тобто?
безповоротно втрачено 300-400 тис воїнів, захисників україни?
це, зе!гніда закидує, що нас врятує виключно капітуляція?
чи, до чого ця статистика, саме сьогодні?
А як так стається, що забезпечення ЗСУ або браковане, або недороблене (міни/БПЛА)?
А як може бути те, що при цьому у "небожителів" Банкової/Грушевськог з'являються нові авто елітного класу, нерухомість (як в Україні, так і за кордоном)?
А як може бути "раптове" рішення про підвищення стипендій після того, як студенство вийшло на протести проти обмеження самостійності НАБУ і САП?
А як може бути проблема з мобілізацією, якщо єдиний (хто законодавчо відповідає за це) сидить на Банковій і має всю повноту влади від КМУ до ВРУ (чи навпаки)?
А як може бути , що завод по виробництву зброї для армії (у воюючій країні) і досі непобудований, а в іншій країні вже готовий? (Рейнметал)
А як може бути, що людина, яка не є навіть держслужбовцем, ніким не обиралася і призначена лише "янєлохом" головним у якійсь неконституційній структурі - представляє інтереси країни?
Можу продовжувати, але сенс?
ВР мала би робити екстренне засідання в звязку з тяжкими втратами.Правильно говорить Трамп про великі втрати щоденно і що пора цю війну закінчити,чому противляться по сей день закоренілі зелебоби,в унісон свому ідолу,які ладні воювати до останнього українця чужими руками.