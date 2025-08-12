УКР
Втрати окупантів втричі більші ніж у нас, - Зеленський

зеленський

Співвідношення втрат України та РФ в особовому складі становить приблизно 1:3.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня [11 серпня], в цілому приблизно так: у рускіх 1000 втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що Росія втратила 968 військових за добу. Зокрема убитих 531 особа і 428 поранених. Ще дев'ять окупантів потрапили в полон.

"Ми – 340 втрат за добу. 18 "двохсотих" і 243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих. Приблизно 1:3, тобто їхні втрати втричі більші", – сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про втрати РФ у війні: З січня втратила у 14 разів більше солдатів, ніж Україна

Востаннє Зеленський озвучував втрати України у війні у лютому 2025 року. Тоді він заявляв, що загинули понад 46 000 українських військових, ще понад десяток тисяч зникли безвісти або перебувають у російському полоні.

Зеленський Володимир (25068) втрати (4528) війна в Україні (5682)


+1
Як так виходить, що втрати рашистів більше в три рази, а наших в полоні більше ніж рашистів у нас в полоні в три рази...?
12.08.2025 20:59 Відповісти
+1
Потрібно щоб було у 10 разів більше, або ще більше, є над чим працювати ще.
12.08.2025 21:05 Відповісти
І що хорошого?
Гинуть кращі...😥
12.08.2025 20:58 Відповісти
Тобто 333 українця за добу? Це близько 120000 на рік.
12.08.2025 20:59 Відповісти
Як так виходить, що втрати рашистів більше в три рази, а наших в полоні більше ніж рашистів у нас в полоні в три рази...?
12.08.2025 20:59 Відповісти
НАШіІ хитрожопі. Кидає 10 чоловік зброю і біжить здається 2 какцапам. Мама мене родила не для війни.
12.08.2025 21:06 Відповісти
Ну ти ж як шо шо, то підірвеш себе разом з кацапами?
12.08.2025 21:12 Відповісти
Може разом? Ти в якому Віденському окопі?
12.08.2025 21:17 Відповісти
І обмін тілами 6000 наших на 57 кацапів...
12.08.2025 21:12 Відповісти
Перед зустріччю двух мудаків, він собі місця не знаходить. Все намагається якось відбілити себе в очах народу в які сикав шість років.
12.08.2025 21:01 Відповісти
Це вже ближче до реальності ніж телемарафонні 1 мільйон проти менше ніж 100 тисяч. Хоча співвідношення втрат 1:3 для сторони, яка наступає є цілком прийнятним.
Проте Зеленський забув додати що людський потенціал у русні більший разів у 6, більше того у них краща ситуація з міграцією і народжуваністю.
12.08.2025 21:01 Відповісти
Чоловіки, які нелегально тікають за кордон, шкодять іміджу України, - речник ДПСУ Демченко.

«Саме тому ми збільшуємо кількість прикордонних нарядів, залучаємо дрони та відеокамери».
12.08.2025 21:02 Відповісти
РФ у війні з Україною станом на 25 липня https://www.facebook.com/share/p/16byDCJFqH/ втратила:
особового складу ‒ близько 1047250 (+980) осіб

тобто?
безповоротно втрачено 300-400 тис воїнів, захисників україни?
це, зе!гніда закидує, що нас врятує виключно капітуляція?
чи, до чого ця статистика, саме сьогодні?
12.08.2025 21:02 Відповісти
так ми не знаємо наші втрати. скілььки ти там казав,37 000? ну помножемо на три, а Цензор печатає втрати русіш швайне близько мільйона. тобто 300 000? то ти знову збрехав кловуне?
12.08.2025 21:05 Відповісти
Потрібно щоб було у 10 разів більше, або ще більше, є над чим працювати ще.
12.08.2025 21:05 Відповісти
Щастя то яке! Дякуємо, Клоуне! Ти зробив все, щоб кацапи зайшли вільно, а не здохли в районі Чонгару.
показати весь коментар
До жопи. А скількі у нас балістичних ракет? Порявняно з бурятами?
12.08.2025 21:07 Відповісти
Jesli smotret po ubitim,i tak na mnogo bolse polucitisia.521 protiv 28 ciut ne 20 raz
12.08.2025 21:08 Відповісти
Бо у кацапів багато КАБів і ракет на будь який колір і смак. А у нас лише потужне "помстимося",
12.08.2025 21:09 Відповісти
Так ми втрачаєм солдат а кацапи орків - яких догуя
12.08.2025 21:09 Відповісти
А втрати територій?
А як так стається, що забезпечення ЗСУ або браковане, або недороблене (міни/БПЛА)?
А як може бути те, що при цьому у "небожителів" Банкової/Грушевськог з'являються нові авто елітного класу, нерухомість (як в Україні, так і за кордоном)?
А як може бути "раптове" рішення про підвищення стипендій після того, як студенство вийшло на протести проти обмеження самостійності НАБУ і САП?
А як може бути проблема з мобілізацією, якщо єдиний (хто законодавчо відповідає за це) сидить на Банковій і має всю повноту влади від КМУ до ВРУ (чи навпаки)?
А як може бути , що завод по виробництву зброї для армії (у воюючій країні) і досі непобудований, а в іншій країні вже готовий? (Рейнметал)
А як може бути, що людина, яка не є навіть держслужбовцем, ніким не обиралася і призначена лише "янєлохом" головним у якійсь неконституційній структурі - представляє інтереси країни?

Можу продовжувати, але сенс?
12.08.2025 21:13 Відповісти
Для України, це ******* як не добре...
12.08.2025 21:14 Відповісти
340 за добу і при тому втрати нових територій щоденно.
ВР мала би робити екстренне засідання в звязку з тяжкими втратами.Правильно говорить Трамп про великі втрати щоденно і що пора цю війну закінчити,чому противляться по сей день закоренілі зелебоби,в унісон свому ідолу,які ладні воювати до останнього українця чужими руками.
12.08.2025 21:15 Відповісти
 
 