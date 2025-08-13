282 0
Рашисты атаковали дроном автомобиль в Юнаковке: ранены две женщины
Утром 13 августа на территории Юнаковской общины на Сумщине враг атаковал гражданскую машину ударным дроном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, в машине находились четыре человека.
"Две женщины получили ранения, но, к счастью, нетяжелые. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
"Призываю жителей Сумщины не подвергать себя опасности и ограничить пребывание на приграничных территориях, где враг постоянно атакует гражданское население", - добавляет глава области Олег Григоров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль