Рашисты атаковали дроном автомобиль в Юнаковке: ранены две женщины

Утром 13 августа на территории Юнаковской общины на Сумщине враг атаковал гражданскую машину ударным дроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, в машине находились четыре человека.

"Две женщины получили ранения, но, к счастью, нетяжелые. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

"Призываю жителей Сумщины не подвергать себя опасности и ограничить пребывание на приграничных территориях, где враг постоянно атакует гражданское население", - добавляет глава области Олег Григоров.