РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10709 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
576 3

Войска РФ нанесли ракетный удар по селу в Середино-Будской громаде: ранены 7-летняя девочка и мужчина, есть повреждения

Последствия атаки БПЛА на Сумскую область

На Сумщине в результате ракетного удара из РФ пострадали 7-летняя девочка и 27-летний мужчина.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, атака произошла вчера поздно вечером в одном из сел Середино-Будской громады.

"В результате взрыва ребенок получил ранения, его госпитализировали. Медики оказывают необходимую помощь, состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет", - уточнил глава области.

Также читайте: Рашисты атаковали дроном машину в Юнаковке: ранены две женщины

Мужчина получил легкие ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь, лечится амбулаторно.

Также в результате удара врага, предварительно, повреждены около 6 частных домов и транспорт.

Больше информации о вражеской атаке на эту минуту не известно.

Автор: 

Сумская область (3574) Шосткинский район (71) Середина-Буда (10)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для тих, хто до цього часу хають Трампа і жодного слова до нашого Найвеличнішого Лівдора Світу - а де наші ракети? Чому ми не б'ємо нашими ракетами по містах і селах Раші? До 2019 року щіколатний "баріга" без допомоги США і Європи, при ембарго на постачання нам зброї і комплектуючих, яке йому в спадок залишили колишні президенти, зоробив "Нептун", "Вільху", "Сапсан", "Стугну"..., був готовий проект на "Блискавку", на систему ППО "Кільчень", але нарід вибрав свою смерть і міндічів, чернишових, шурмів, Бень та інших які розікрали стотисячну мільярдну допомогу та все перевели в криптовалюту і бігають по світу, купуючи банки за 5 мільярдів евро, а військовим бабуні і діти збирають на зброю по гривні. То де наші 3000 балістичних ракет? Де хочати ті, які створив "баріга"? Немає? А винен Трамп?
Скорішого одужання дівчинці і смерть кацапам. Їм прощення не буде ніколи, як і нашим ідіотам, які допомагають ворогу!!!
показать весь комментарий
14.08.2025 09:16 Ответить
А що робили попередники. А що написано у тебе в методиці про нашу зброю продану до початку війни. Во всі времена люди підтримували в тяжких часи єдність народу. А з цім керівником розберемося після того як закінчиться війна і наші воїни повернуться до дому
показать весь комментарий
14.08.2025 09:37 Ответить
Дуже плачевно, навіть не смішно, що знову "не на часі"? А як тоді закінчиться війна? Не задумувалися на чию користь? Що в мене написано в "методичці"? А навіщо мені методичка? Невже так важко розібрався хто є хто? Пройшов час і все на поверхні. Так, раніше наші президенти, уряд, Верховна Рада продавали і навіть безкоштовно віддавали нашу зброю, в основному нашому ворогу росії. Але тоді нарід був за дружбу з тією потворою і така сама була влада і в нас до 2014 року не було з ними війни. З 2014 року росія на нас напала і вибраний президент Порошенко відновлював армію, економіку, бо дійсано нічого не було. Військові були в спортивках і в кедах(умовно) і їх було дуже мало. За цей час без підтримки партнерів Порошенко і його команда відновили армію, модернізували танки, БМП, БТР, літаки, навіть систему ППО, привозячи клістрони з росії. Крім ракет, про які я писав вище - створили нову САУ "Богдана", міномети "Молот", снайперські гвинтівки та інше. Жодного факту продажі Порошенком зброї немає, є тільки брехня зебілів нічим не підтверджена. А от факти продажі зброї при президенстві Зеленського росії є, наведу тільки один приклад, коли богуслаєв агент кремля продав з дозволу влади у 2020 році 180 моторів на гелікоптери і літаки, якими вони сьогодні скидають КАБи і ракети на нас. Зеленським скорочена армія на 40 тисяч, вилучені катери, клістрони із систем ППО, сфабриковані справи на генералів Павловського, Марченко, Кривоноса Ріфа та інших... не чули і це не "методичка", ця правдива інформація є у вільному доступі також і та, що Зеленський розмінував Чонгар, відвів наші війська, а всі бюджетні гроші зарив в асфальт. Звільнив Залужного і 16 генералів Генштабу і фронт сипиться по цей день.
показать весь комментарий
14.08.2025 09:55 Ответить
 
 