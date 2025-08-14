Войска РФ нанесли ракетный удар по селу в Середино-Будской громаде: ранены 7-летняя девочка и мужчина, есть повреждения

На Сумщине в результате ракетного удара из РФ пострадали 7-летняя девочка и 27-летний мужчина.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, атака произошла вчера поздно вечером в одном из сел Середино-Будской громады.

"В результате взрыва ребенок получил ранения, его госпитализировали. Медики оказывают необходимую помощь, состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет", - уточнил глава области.

Мужчина получил легкие ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь, лечится амбулаторно.

Также в результате удара врага, предварительно, повреждены около 6 частных домов и транспорт.

Больше информации о вражеской атаке на эту минуту не известно.