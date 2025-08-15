Взрывы прогремели в Днепре и Павлограде: угроза баллистики
В Днепре во время тревоги прозвучали взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о пуске баллистики в сторону Днепра.
Впоследствии там прозвучала серия взрывов, сообщило Суспільне.
Также взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области.
