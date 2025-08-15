РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9591 посетитель онлайн
Новости Взрывы в Днепропетровске Обстрелы Днепропетровщины Атака на Днепр
2 882 4

Взрывы прогремели в Днепре и Павлограде: угроза баллистики

Взрывы в Днепре 15 августа РФ запустила баллистическую ракету

В Днепре во время тревоги прозвучали взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о пуске баллистики в сторону Днепра.

Впоследствии там прозвучала серия взрывов, сообщило Суспільне.

Также взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области.

Читайте: Трамп об атаках РФ на Украину: Путин считает, что это ему поможет заключить более выгодную сделку, но на самом деле это ему вредит

Автор: 

Днепр (4490) обстрел (29014) Павлоград (165) Днепропетровская область (4352) Днепровский район (147) Павлоградский район (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну хтоб сумнівався що хутин не вдарить по містам підчас перемовин.
А українці як ПАІНЬКІ ведуть себе добре ?
показать весь комментарий
15.08.2025 16:18 Ответить
За те що не послали безпилотники на парад 9 травня у мацкву , треба судити
показать весь комментарий
15.08.2025 16:19 Ответить
Салюти путлера в честь зустрічі з рудим клованом.
показать весь комментарий
15.08.2025 16:25 Ответить
Уже два раза жахнуло... Ще й "розвідник"висів.
показать весь комментарий
15.08.2025 16:28 Ответить
 
 