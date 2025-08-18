Росія атакувала Одещину дронами: пожежа на об’єкті енергетики. ФОТО
Вночі внаслідок удару безпілотників у передмісті Одеси зайнялися об’єкт паливно-енергетичної інфраструктури та будівля. Пожежу ліквідували, жертв і постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання об'єкта паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.
Кіпер зазначив, що за попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
За даними місцевих ЗМІ, ворог поцілив по терміналу Нової пошти і терміналам компанії SOCAR.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль