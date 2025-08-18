УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9397 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Одещину
410 0

Росія атакувала Одещину дронами: пожежа на об’єкті енергетики. ФОТО

Вночі внаслідок удару безпілотників у передмісті Одеси зайнялися об’єкт паливно-енергетичної інфраструктури та будівля. Пожежу ліквідували, жертв і постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання об'єкта паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Кіпер зазначив,  що за попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

 За даними місцевих ЗМІ, ворог поцілив по терміналу Нової пошти і терміналам компанії SOCAR.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ вдарила по Павлограду ракетою та атакувала Нікопольщину дронами й артилерією. ФОТОрепортаж

Одеса
Одеса
Удар по Одесі

 

Автор: 

безпілотник (4714) обстріл (30361) Одеса (5596) Одеська область (3439) Одеський район (277)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 