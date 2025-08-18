Росія атакувала Одещину дронами: пожежа на об’єкті енергетики. ФОТО

Вночі внаслідок удару безпілотників у передмісті Одеси зайнялися об’єкт паливно-енергетичної інфраструктури та будівля. Пожежу ліквідували, жертв і постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання об'єкта паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Кіпер зазначив, що за попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

За даними місцевих ЗМІ, ворог поцілив по терміналу Нової пошти і терміналам компанії SOCAR.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ вдарила по Павлограду ракетою та атакувала Нікопольщину дронами й артилерією. ФОТОрепортаж





