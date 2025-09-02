Війська РФ атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району: спалахнули пожежі

В ніч на 2 вересня 2025 року ворог знову атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ізмаїльської РВА.

"Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам", - йдеться у повідомленні.

Пожежі оперативно ліквідовані.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 1 вересня російські війська запустили по Україні безпілотники. Нагадаємо, що "шахеди" атакували Білу Церкву, там загинув чоловік, пошкоджено багатоповерхівки, горіли гаражі