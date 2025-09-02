УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9896 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Одещину
599 0

Війська РФ атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району: спалахнули пожежі

шахед над Ізмаїлом

В ніч на 2 вересня 2025 року ворог знову атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ізмаїльської РВА.

"Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам", - йдеться у повідомленні.

Пожежі оперативно ліквідовані.

Також читайте: Росія атакувала Одещину дронами: пожежа на об’єкті енергетики. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 1 вересня російські війська запустили по Україні безпілотники. Нагадаємо, що "шахеди" атакували Білу Церкву, там загинув чоловік, пошкоджено багатоповерхівки, горіли гаражі

Автор: 

Ізмаїл (175) Одеська область (3462) Шахед (1420) Ізмаїльський район (21)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 