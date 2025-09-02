УКР
"Шахеди" атакували Білу Церкву: загинув чоловік, пошкоджено багатоповерхівки, горіли гаражі. ФОТО

На жаль, унаслідок ворожої атаки у Білій Церкві на Київщині загинула людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

Обстріл Київщини
Фото: Джерело
Обстріл Київщини
Фото: Джерело

"У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств", - йдеться у повідомленні.

Більш детальну інформацію Калашник обіцяє надати згодом.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 1 вересня російські війська запустили по Україні безпілотники.

Біла Церква (162) Київська область (4215) обстріл (30644) Шахед (1420) Білоцерківський район (35)
Товариш сі ***лу дозволив...
Як можна сидіти за одним столом з убивцею...
показати весь коментар
02.09.2025 06:39 Відповісти
Маскування виробництва в Україні ні до бісу.
показати весь коментар
02.09.2025 07:31 Відповісти
Після шанхайського саміту де жодним словом не згадувався рашиський терор в Україні ,рашиський чорт відчув свою безкарність,на жаль влада не спроможна на адекватні дії.
показати весь коментар
02.09.2025 08:02 Відповісти
Епічно! А де ж закрите небо над Україную?!
показати весь коментар
02.09.2025 08:14 Відповісти
 
 