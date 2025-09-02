РУС
Обезврежено 120 ударных БПЛА из 150, - Воздушные силы

Атака шахидов 2 сентября 2025 года. Как отработала ПВО

В ночь на 2 сентября 2025 года войска РФ атаковали Украину 150-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 120 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Также читайте: Последствия массированной дроновой атаки РФ на Белую Церковь: разрушены ангары и здание предприятия. ФОТОрепортаж

Зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 1 сентября российские войска запустили по Украине беспилотники. Напомним, что "шахеды" атаковали Белую Церковь, там погиб мужчина, повреждены многоэтажки, горели гаражи.

Треба продовжувати бити вглибину кацапстану, нехай якийсь раз імітаційних буде більше, а справжніх менше, але треба кожен день…
показать весь комментарий
02.09.2025 08:37 Ответить
Де ж той гівнокомандувач,де обіцяні відповіді та помсти?Чи здатен відповідати за свої слова та обіцянки "найвеличніший" та "найкращий"??? за роки незалежності.Називав Трампа лузером,але здається що невдаха це він.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:38 Ответить
 
 