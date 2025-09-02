Обезврежено 120 ударных БПЛА из 150, - Воздушные силы
В ночь на 2 сентября 2025 года войска РФ атаковали Украину 150-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 120 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 1 сентября российские войска запустили по Украине беспилотники. Напомним, что "шахеды" атаковали Белую Церковь, там погиб мужчина, повреждены многоэтажки, горели гаражи.
