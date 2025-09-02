ПВО обезвредила 48 вражеских БПЛА в течение дня, - Воздушные силы

После атаки в ночь на 2 августа, российские оккупанты совершили повторную атаку с северного направления, применив 53 ударные БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Большинство - в направлении столицы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

По состоянию на 16.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА.

Вражеская атака продолжается

По состоянию на 16.00 в воздушном пространстве Украины на Черниговщине и Сумщине фиксируются новые группы российских беспилотников.

"Соблюдайте меры безопасности во время воздушной тревоги! Вместе - к победе!", - отметили в ВС.

Напомним, в ночь на 2 сентября россияне совершили массированную атаку 150 ударными дронами-камикадзе типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО Украины уничтожила 120 вражеских дронов типа Shahed.