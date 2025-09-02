"Шахеды" атакуют столицу: в Киеве и Киевской области работает ПВО

Утром 2 сентября 2025 года в Киеве и нескольких районах Киевской области объявлена воздушная тревога. Столицу и область атакуют вражеские "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

По данным Киевской ОВА и КГВА, на Киевщине и в Киеве работают силы ПВО.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по цели", - говорится в сообщении.

"Враг атакует город ударными БпЛА. Работает ПВО!", - отметил руководитель КГВА Тимур Ткаченко.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - уточнил мэр Киева Виталий Кличко.