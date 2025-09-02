"Шахеды" атакуют столицу: в Киеве и Киевской области работает ПВО
Утром 2 сентября 2025 года в Киеве и нескольких районах Киевской области объявлена воздушная тревога. Столицу и область атакуют вражеские "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
По данным Киевской ОВА и КГВА, на Киевщине и в Киеве работают силы ПВО.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по цели", - говорится в сообщении.
"Враг атакует город ударными БпЛА. Работает ПВО!", - отметил руководитель КГВА Тимур Ткаченко.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - уточнил мэр Киева Виталий Кличко.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І я так розумію, сьогодні все розвідується, а завтра чекати на Київ балістику і крилаті?
p.s. Йшов 4-й рік повномасштабки. На марафоні досі знімають мультики (то про міфічні дрони-перехоплювачі, то про першу українську ракету, то про ще якусь фундервафлю) , поки росіяни системно нищать Україну.