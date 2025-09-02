РУС
"Шахеды" атакуют столицу: в Киеве и Киевской области работает ПВО

Россия покупает детали для дронов под видом холодильников

Утром 2 сентября 2025 года в Киеве и нескольких районах Киевской области объявлена воздушная тревога. Столицу и область атакуют вражеские "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

По данным Киевской ОВА и КГВА, на Киевщине и в Киеве работают силы ПВО.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по цели", - говорится в сообщении.

"Враг атакует город ударными БпЛА. Работает ПВО!", - отметил руководитель КГВА Тимур Ткаченко.

Также читайте: "Шахеды" атаковали Белую Церковь: погиб мужчина, повреждены многоэтажки, горели гаражи. ФОТО

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - уточнил мэр Киева Виталий Кличко.

Киев (26069) Киевская область (4310) ПВО (3063) Шахед (1421)
Ху....до це ти показав своєму хозяїну що не дуже його поважаєш, або він дозвіл дав. І скільки ти землі подарував за те щоби фото з ним зробити. А моді мабуть нафту пообіцяв на халяву постачати
02.09.2025 09:54 Ответить
Тепер будуть бити зранку - діти в школах.
02.09.2025 09:56 Ответить
Тільки з початком війни зрозуміла, чому в мене школа була така бункернопідвально цікава. А та, де син вчився - то взагалі..пів району сховати можна. . При союзі будували..вглиб - два прольоти..
02.09.2025 10:22 Ответить
Цим покидькам вбивати, як з гори котитися..
02.09.2025 10:08 Ответить
Замість тисячі слів - наочна демонстрація, скільки реально збивається шахедів навіть над Києвом.

І я так розумію, сьогодні все розвідується, а завтра чекати на Київ балістику і крилаті?

p.s. Йшов 4-й рік повномасштабки. На марафоні досі знімають мультики (то про міфічні дрони-перехоплювачі, то про першу українську ракету, то про ще якусь фундервафлю) , поки росіяни системно нищать Україну.
02.09.2025 10:48 Ответить
к концу недели,крилатки будут и тд и тп... а вообще чи не пох на 4 год,прилетит так прилетит,не обосраные ивропейцы по подвалам из за дырчиков всратых бегать,от судьбы все равно не убежишь)у тех куколдов все еще впереди
02.09.2025 11:08 Ответить
 
 