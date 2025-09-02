УКР
"Шахеди" атакують столицю: у Києві та на Київщині працює ППО

Росія купує деталі для дронів під виглядом холодильників

Зранку 2 вересня 2025 року у Києві та кількох районах Київщини оголошено повітряну тривогу. Столицю і область атакують ворожі "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

За даними Київської ОВА та КМВА, на Київщині та в Києві працюють сили ППО.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі", - йдеться у повідомленні.

"Ворог атакує місто ударними БпЛА. Працює ППО!", - зазначив керівник КМВА Тимур Ткаченко.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - уточнив мер Києва Віталій Кличко. 

Київ (20108) Київська область (4215) ППО (3507) Шахед (1420)
Ху....до це ти показав своєму хозяїну що не дуже його поважаєш, або він дозвіл дав. І скільки ти землі подарував за те щоби фото з ним зробити. А моді мабуть нафту пообіцяв на халяву постачати
показати весь коментар
02.09.2025 09:54 Відповісти
Тепер будуть бити зранку - діти в школах.
показати весь коментар
02.09.2025 09:56 Відповісти
Тільки з початком війни зрозуміла, чому в мене школа була така бункернопідвально цікава. А та, де син вчився - то взагалі..пів району сховати можна. . При союзі будували..вглиб - два прольоти..
показати весь коментар
02.09.2025 10:22 Відповісти
Цим покидькам вбивати, як з гори котитися..
показати весь коментар
02.09.2025 10:08 Відповісти
 
 