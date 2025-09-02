"Шахеди" атакують столицю: у Києві та на Київщині працює ППО

Зранку 2 вересня 2025 року у Києві та кількох районах Київщини оголошено повітряну тривогу. Столицю і область атакують ворожі "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

За даними Київської ОВА та КМВА, на Київщині та в Києві працюють сили ППО.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі", - йдеться у повідомленні.

"Ворог атакує місто ударними БпЛА. Працює ППО!", - зазначив керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Також читайте: "Шахеди" атакували Білу Церкву: загинув чоловік, пошкоджено багатоповерхівки, горіли гаражі. ФОТО

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - уточнив мер Києва Віталій Кличко.