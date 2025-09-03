Росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95, - моніторингові канали
В ніч на 3 вересня в Росії злетіли стратегічні бомбардувальники.
Про це пише телеграм-канал monitoring, передає Цензор.НЕТ.
"Підтверджено зліт 2х бортів Ту-95мс з ае "Енгельс", Саратовської області рф. Впродовж ночі можливі пуски крилатих ракет з Каспійського регіону", - йдеться в повідомленні.
