Росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95, - моніторингові канали

Ту-95МС

В ніч на 3 вересня в Росії злетіли стратегічні бомбардувальники.

Про це пише телеграм-канал monitoring, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджено зліт 2х бортів Ту-95мс з ае "Енгельс", Саратовської області рф. Впродовж ночі можливі пуски крилатих ракет з Каспійського регіону", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

свинособаки..
03.09.2025 02:19 Відповісти
Надіюсь зранку будуть новини що на болотах знищено ще зо два НПЗ а також нафтопровід Едружба
03.09.2025 02:30 Відповісти
 
 