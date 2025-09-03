Россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95, - мониторинговые каналы

В ночь на 3 сентября в России взлетели стратегические бомбардировщики.

Об этом пишет телеграм-канал monitoring, передает Цензор.НЕТ.

"Подтвержден взлет 2х бортов Ту-95мс с аэродрома "Энгельс", Саратовской области рф. В течение ночи возможны пуски крылатых ракет из Каспийского региона", - говорится в сообщении.

