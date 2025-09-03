Россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95, - мониторинговые каналы
В ночь на 3 сентября в России взлетели стратегические бомбардировщики.
Об этом пишет телеграм-канал monitoring, передает Цензор.НЕТ.
"Подтвержден взлет 2х бортов Ту-95мс с аэродрома "Энгельс", Саратовской области рф. В течение ночи возможны пуски крылатых ракет из Каспийского региона", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Водяной #461390
показать весь комментарий03.09.2025 02:19 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий03.09.2025 02:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий03.09.2025 02:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Иванов #590191
показать весь комментарий03.09.2025 06:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
fresh guacamole
показать весь комментарий03.09.2025 05:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль