Россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95, - мониторинговые каналы

Ту-95МС

В ночь на 3 сентября в России взлетели стратегические бомбардировщики.

Об этом пишет телеграм-канал monitoring, передает Цензор.НЕТ.

"Подтвержден взлет 2х бортов Ту-95мс с аэродрома "Энгельс", Саратовской области рф. В течение ночи возможны пуски крылатых ракет из Каспийского региона", - говорится в сообщении.

свинособаки..
03.09.2025 02:19 Ответить
Надіюсь зранку будуть новини що на болотах знищено ще зо два НПЗ а також нафтопровід Едружба
03.09.2025 02:30 Ответить
"Фламінго" вже полетіли на аеродром "Енгельс"?
03.09.2025 02:59 Ответить
У меня есть инсайдерская информация, что флфаминго уже вылетили из киевского зоопарка и полетели в сторону Кремля!
03.09.2025 06:06 Ответить
Непогано їх прорідили, тільки два.
03.09.2025 05:23 Ответить
 
 