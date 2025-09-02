РУС
Атака беспилотников
Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 2 сентября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Новые группы ударных БпЛА через Харьковскую область. Курс на Шевченково.
  • Киев, Коцюбинское, оставайтесь в укрытиях!

Обновление относительно движения БпЛА

  • Ударные БПЛА через Днепропетровщину в направлении Кировоградщины.

Читайте: ПВО обезвредила 48 вражеских БПЛА в течение дня, - Воздушные силы

Воздушные силы (2641) Шахед (1421) война в Украине (5930)
Рашиський терор не припиняєтся ,тому тільки адеватна відповідь по рашиських містах ,ці варвари іншої мови не розуміють.
02.09.2025 20:10 Ответить
Багато їх летить...
02.09.2025 20:24 Ответить
Зламати ТБ лаптєстану та прогнати це кіно по центральних каналах у прайм-тайм
02.09.2025 21:14 Ответить
 
 