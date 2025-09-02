1 938 3
Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 2 сентября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Новые группы ударных БпЛА через Харьковскую область. Курс на Шевченково.
- Киев, Коцюбинское, оставайтесь в укрытиях!
Обновление относительно движения БпЛА
- Ударные БПЛА через Днепропетровщину в направлении Кировоградщины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Омельянов
показать весь комментарий02.09.2025 20:10 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Виталий #548501
показать весь комментарий02.09.2025 20:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Phoenix Triple Seven
показать весь комментарий02.09.2025 21:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль