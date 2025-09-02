УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12104 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
1 765 3

Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 2 вересня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Нові групи ударних БпЛА через Харківщину. Курс на Шевченкове.
  • Київ, Коцюбинське залишайтесь в укриттях!

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Ударні БпЛА через Дніпропетровщину у напрямку Кіровоградщини.

Читайте: ППО знешкодила 48 ворожих БПЛА протягом дня, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2981) Шахед (1420) війна в Україні (5975)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашиський терор не припиняєтся ,тому тільки адеватна відповідь по рашиських містах ,ці варвари іншої мови не розуміють.
показати весь коментар
02.09.2025 20:10 Відповісти
Багато їх летить...
показати весь коментар
02.09.2025 20:24 Відповісти
Зламати ТБ лаптєстану та прогнати це кіно по центральних каналах у прайм-тайм
показати весь коментар
02.09.2025 21:14 Відповісти
 
 