1 765 3
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 2 вересня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Нові групи ударних БпЛА через Харківщину. Курс на Шевченкове.
- Київ, Коцюбинське залишайтесь в укриттях!
Оновлення щодо руху БпЛА
- Ударні БпЛА через Дніпропетровщину у напрямку Кіровоградщини.
