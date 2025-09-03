1 288 3
Ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння
Вночі 3 вересня війська РФ атакували дронами Хмельницький.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Хмельницького Олександр Симчишин, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в місті лунали вибухи. Працювали сили ППО.
"На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки.
Також є пошкоджені вікна у будинках. Інформації про постраждалих чи загиблих, на разі, немає", - йдеться у повідомленні.
Більше деталей він обіцяє надати згодом.
Яр Холодний
Gary Grant
Анатолій Панасюк
