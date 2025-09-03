Ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння

Вночі 3 вересня війська РФ атакували дронами Хмельницький.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Хмельницького Олександр Симчишин, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в місті лунали вибухи. Працювали сили ППО.

"На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки.

Також є пошкоджені вікна у будинках. Інформації про постраждалих чи загиблих, на разі, немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакує Україну ракетами та дронами: наразі є загроза для Хмельницького

Більше деталей він обіцяє надати згодом.