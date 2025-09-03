УКР
Новини Обстріли Хмельниччини
Ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння

Вночі 3 вересня війська РФ атакували дронами Хмельницький.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Хмельницького Олександр Симчишин, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в місті лунали вибухи. Працювали сили ППО.

"На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки.
Також є пошкоджені вікна у будинках. Інформації про постраждалих чи загиблих, на разі, немає", - йдеться у повідомленні.

Більше деталей він обіцяє надати згодом.

обстріл (30655) Хмельницький (413) дрони (5412) Хмельницька область (1012) Хмельницький район (26)
Нічого... Трамп учора довідався про "щось важливе" по війні в Україні... І зараз як "розвернеться"... Та як прийме "доленосні" рішення!
показати весь коментар
03.09.2025 07:09 Відповісти
Через 2 тижні.
показати весь коментар
03.09.2025 07:44 Відповісти
Таблетки йому пора приймати в не рішення.
показати весь коментар
03.09.2025 07:46 Відповісти
 
 