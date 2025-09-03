УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11606 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака БпЛА на Львівщину
3 517 2

Дрони атакували Львів: минулося без жертв, частково зруйновано склад (оновлено). ФОТО

У ніч проти середи, 3 вересня 2025 року, ворог атакував Львів бойовими безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

"Дякую за роботу воїнам ППО", - уточнив Козицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року Україна потребує 6 млрд дол. на безпілотне озброєння, - Шмигаль

Як пізніше уточнив мер Львова Андрій Садовий, цієї ночі ворог запустив в напрямку Львова близько 15 безпілотників.

"На щастя, ніхто не постраждав. Частково зруйновано одне зі складських приміщень, пожежу вже ліквідували. Районні адміністрації додатково обстежують місто", - йдеться у повідомленні.

Зруйнований склад у Львові
Джерело: Андрій Садовий / Фейсбук

Нагадаємо, під ударом також перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки

Автор: 

Львів (3141) обстріл (30655) дрони (5412) Львівська область (2538) Львівський район (106)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
треба терміново відкривати львівський аеропорт, потужно обьявити безполітну зону щоб виборці Найвеличнішого вільно літали в Європу
показати весь коментар
03.09.2025 07:40 Відповісти
Полетять тільки прихвосні .
показати весь коментар
03.09.2025 08:35 Відповісти
 
 