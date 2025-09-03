Дрони атакували Львів: минулося без жертв, частково зруйновано склад (оновлено). ФОТО
У ніч проти середи, 3 вересня 2025 року, ворог атакував Львів бойовими безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
"Дякую за роботу воїнам ППО", - уточнив Козицький.
Як пізніше уточнив мер Львова Андрій Садовий, цієї ночі ворог запустив в напрямку Львова близько 15 безпілотників.
"На щастя, ніхто не постраждав. Частково зруйновано одне зі складських приміщень, пожежу вже ліквідували. Районні адміністрації додатково обстежують місто", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під ударом також перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки
