УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11606 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Кіровоградщини
1 590 1

Війська РФ атакували дронами Знам’янку: під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки

шахед над Кіровоградщиною

У ніч проти середи, 3 вересня 2025 року, війська РФ атакували дронами Знамʼянську громаду Кіровоградської області, зокрема завдано удару по обʼєктах АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлялося, що від електропостачання було відключено населені пункти громади.

"До пʼяти зросла кількість травмованих у Знамʼянці. Медики надають їм допомогу. Життю людей нічого не загрожує", - уточнив Райкович.

Також читайте: Вибухи пролунали у Кропивницькому та передмісті Кривого Рогу. Загроза балістики

Постраждали від ворожого удару 17 будинків. Один зруйнований.

"Навколишні зі Знамʼянкою населені пункти вже заживлені. Обстеження території триває", - додав очільник області.

Автор: 

Укрзалізниця (7019) Кіровоградська область (605) Кропивницький район (28) Знам’янка (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не війська рф ,а рашиські варвари .
показати весь коментар
03.09.2025 06:53 Відповісти
 
 