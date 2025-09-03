1 590 1
Війська РФ атакували дронами Знам’янку: під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки
У ніч проти середи, 3 вересня 2025 року, війська РФ атакували дронами Знамʼянську громаду Кіровоградської області, зокрема завдано удару по обʼєктах АТ "Укрзалізниця".
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомлялося, що від електропостачання було відключено населені пункти громади.
"До пʼяти зросла кількість травмованих у Знамʼянці. Медики надають їм допомогу. Життю людей нічого не загрожує", - уточнив Райкович.
Постраждали від ворожого удару 17 будинків. Один зруйнований.
"Навколишні зі Знамʼянкою населені пункти вже заживлені. Обстеження території триває", - додав очільник області.
Володимир Омельянов
