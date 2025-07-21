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Вибухи пролунали у Кропивницькому та передмісті Кривого Рогу. Загроза балістики

Вибухи у Кропивницькому та Кривому Розі Що відомо

У передмісті Кривого Рогу та в Кропивницькому пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики та рух швидкісної цілі в бік Кропивницького.

Журналісти повідомили про вибухи у Кропивницькому та передмісті Кривого Рогу.

Згодом глава ОВА Райкович зазначив, що на місце вибуху в Кропивницькому районі виїхали усі відповідні служби.

Читайте: Вибухи лунали в Черкасах і Кропивницькому: триває атака "шахедів"

Автор: 

Кропивницький (352) Кривий Ріг (1382) Дніпропетровська область (4038) Кіровоградська область (594) Криворізький район (167) Кропивницький район (18)


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