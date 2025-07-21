Вибухи пролунали у Кропивницькому та передмісті Кривого Рогу. Загроза балістики
У передмісті Кривого Рогу та в Кропивницькому пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики та рух швидкісної цілі в бік Кропивницького.
Журналісти повідомили про вибухи у Кропивницькому та передмісті Кривого Рогу.
Згодом глава ОВА Райкович зазначив, що на місце вибуху в Кропивницькому районі виїхали усі відповідні служби.
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