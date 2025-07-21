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Взрывы прогремели в Кропивницком и пригороде Кривого Рога. Угроза баллистики

Взрывы в Кропивницком и Кривом Роге Что известно

В пригороде Кривого Рога и в Кропивницком прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики и движении скоростной цели в сторону Кропивницкого.

Журналисты сообщили о взрывах в Кропивницком и пригороде Кривого Рога.

Читайте: Взрывы раздавались в Черкассах и Кропивницком: продолжается атака "шахедов"

Автор: 

Кропивницький (548) Кривой Рог (1424) Днепропетровская область (4257) Кировоградская область (653) Криворожский район (155) Кропивницкий район (18)


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