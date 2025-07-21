Взрывы прогремели в Кропивницком и пригороде Кривого Рога. Угроза баллистики
В пригороде Кривого Рога и в Кропивницком прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики и движении скоростной цели в сторону Кропивницкого.
Журналисты сообщили о взрывах в Кропивницком и пригороде Кривого Рога.
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