Взрывы прогремели в Кропивницком и пригороде Кривого Рога. Угроза баллистики

В пригороде Кривого Рога и в Кропивницком прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики и движении скоростной цели в сторону Кропивницкого.

Журналисты сообщили о взрывах в Кропивницком и пригороде Кривого Рога.

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