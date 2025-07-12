Взрывы прогремели в Черкассах и Кропивницком: продолжается атака "шахедов"

В ночь на субботу, 12 июля, прогремели взрывы в Черкассах и Кропивницком на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и сообщения в телеграм руководителя Черкасской ОГА Игоря Табурца.

Черкасский район, Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщил Табурец в 23:32.

Уманский район. Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщил чиновник в 00:19.

В 00:47 "Суспільне" сообщало о взрывах в Черкассах.

Также сообщалось о взрывах в Кропивницком.

Ранее сообщалось, что вечером 11 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

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