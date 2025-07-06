Сельхозпредприятие повреждено в результате ночной атаки РФ на Кировоградщину. ФОТО
В ночь на воскресенье, 6 июля 2025 года, войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Кировоградской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате вражеской дроновой атаки в Знаменской ГТГ повреждено одно из сельхозпредприятий. Разрушениям подверглась хозяйственная постройка и техника.
Предварительно - обошлось без пострадавших.
Территорию обследуют специалисты.
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