Враг массированно атаковал дронами Николаев и Коблевскую громаду, повреждены дома, базы отдыха, склады и ЛЭП

Ночью, 6 июля, Николаев находился под массированной атакой дронов типа "Shahed 131/136". Под ударом была портовая инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки повреждены склады и электросети. Пострадавших нет.

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Ночью, 6 июля, враг также атаковал дронами типа "Shahed 131/136" Коблевскую громаду Николаевского района. В с. Рыбаковка повреждены 13 частных домов, здания на территории нескольких баз отдыха, отделение "Укрпошти", магазин. Возникли пожары сухой травы и столовой базы отдыха, которые были оперативно ликвидированы. Также повреждена линия электропередач. Пострадавших нет.