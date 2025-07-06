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Новости Атака беспилотников на Николаев
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Враг массированно атаковал дронами Николаев и Коблевскую громаду, повреждены дома, базы отдыха, склады и ЛЭП

шахед над Николаевом

Ночью, 6 июля, Николаев находился под массированной атакой дронов типа "Shahed 131/136". Под ударом была портовая инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки повреждены склады и электросети. Пострадавших нет.

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Ночью, 6 июля, враг также атаковал дронами типа "Shahed 131/136" Коблевскую громаду Николаевского района. В с. Рыбаковка повреждены 13 частных домов, здания на территории нескольких баз отдыха, отделение "Укрпошти", магазин. Возникли пожары сухой травы и столовой базы отдыха, которые были оперативно ликвидированы. Также повреждена линия электропередач. Пострадавших нет.

Автор: 

Николаев (2169) Николаевская область (2159) обстрел (28363) Шахед (1260) Николаевский район (79) Коблево (1)


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