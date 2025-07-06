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Новини Атака безпілотників на Миколаїв
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Ворог масовано атакував дронами Миколаїв та Коблівську громаду, пошкоджено будинки, бази відпочинку, склади і ЛЕП

шахед над Миколаєвом

Вночі, 6 липня, Миколаїв перебував під масованою атакою дронів типу "Shahed 131/136". Під ударом була портова інфраструктура.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено склади та електромережі. Постраждалих немає.

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Вночі, 6 липня, ворог також атакував дронами типу "Shahed 131/136" Коблівську громаду Миколаївського району. У с. Рибаківка пошкоджено 13 приватних будинків, будівлі на території декількох баз відпочинку, відділення "Укрпошти", магазин. Виникли пожежі сухої трави та їдальні бази відпочинку, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено лінію електропередач. Постраждалих немає.

Автор: 

Миколаїв (1822) Миколаївська область (2311) обстріл (29689) Шахед (1268) Миколаївський район (85) Коблеве (1)


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