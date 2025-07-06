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Новини Атака безпілотників на Миколаїв Атака безпілотників на Запоріжжя
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Вибухи пролунали у Миколаєві та Запорізькій області на тлі атаки російських БпЛА

Вночі лунали вибухи на Запоріжжі і в Миколаєві

У ніч на неділю, 6 липня, у Миколаєві та на Запоріжжі пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Чутно вибухи у Миколаєві. Загроза дронів триває", - написав Сєнкевич о 01:38.

Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області, - повідомляв Федоров о 00:07.

Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу, - повідомив посадовець о 00:50.

О 01:47 Федоров повідомив про вибухи в області.

Працює наша ППО, - повідомив очільник ОВА о 01:59.

Згодом Федоров повідомив про вибухи.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 5 липня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

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Автор: 

вибух (4550) Миколаїв (1822) Миколаївська область (2311) Запорізька область (3806) Миколаївський район (85)


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