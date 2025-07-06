Вибухи пролунали у Миколаєві та Запорізькій області на тлі атаки російських БпЛА
У ніч на неділю, 6 липня, у Миколаєві та на Запоріжжі пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Чутно вибухи у Миколаєві. Загроза дронів триває", - написав Сєнкевич о 01:38.
Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області, - повідомляв Федоров о 00:07.
Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу, - повідомив посадовець о 00:50.
О 01:47 Федоров повідомив про вибухи в області.
Працює наша ППО, - повідомив очільник ОВА о 01:59.
Згодом Федоров повідомив про вибухи.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 5 липня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
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