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Новини Атака безпілотників на Запоріжжя
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Удар РФ по Запоріжжю: пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків

Пожежа після обстрілів у Запоріжжі

Ворог вночі атакував одне з промислових підприємств у Запоріжжі. Один із "шахедів" влучив у житлову забудову Шевченківського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

Внаслідок атаки без живлення залишається 1603 абоненти у Шевченківському районі, пошкоджено 6 багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, автівки, приватні підприємства.

"На місцях ударів працюють аварійні служби та комунальники. Наше завдання - оперативно відновити покрівлі та вікна, щоб вже сьогодні люди могли повернутися у свої домівки на ніч", - зазначив Федоров.

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Автор: 

Запоріжжя (2319) обстріл (29575) Запорізька область (3787) Запорізький район (164)


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рашистський "кровавий шабаш смерті " на Україні ,з дозволу світових аферистів і торгашів людським життям українського народу.особливо США.ЯКІ ПРИ ЗНИЩЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ОБІЦЯЛМ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ.ЩО ЦЬОГО НІКОЛИ НЕ БУДЕ((БРЕХЛИВІ ПСИ)
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01.07.2025 08:37 Відповісти
Більш мерзенної істоти чим рашиські варвари в світі немає.
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01.07.2025 08:51 Відповісти
Є, їх послід, він вже з дитячого садка виховується на агресії до інших народів, включаючи свої національні меншини, називаючи їх чурками. Хоча може і правильно називають, раз вони готові гинути заради ху...ла.
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01.07.2025 09:28 Відповісти
Якщо вони, зокрема ху...ло, говорить, що його ракети високоточні, тоді це означає що він навмисно вбиває мирних людей, про що потрібно, хоч би, заявляти на увесь світ і вимагати покарання усіх причетних. Тоді замисляться, сидячи в ху....лостане, і боячись виїхати за рубіж
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01.07.2025 09:22 Відповісти
 
 