Удар РФ по Запоріжжю: пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків
Ворог вночі атакував одне з промислових підприємств у Запоріжжі. Один із "шахедів" влучив у житлову забудову Шевченківського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.
Внаслідок атаки без живлення залишається 1603 абоненти у Шевченківському районі, пошкоджено 6 багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, автівки, приватні підприємства.
"На місцях ударів працюють аварійні служби та комунальники. Наше завдання - оперативно відновити покрівлі та вікна, щоб вже сьогодні люди могли повернутися у свої домівки на ніч", - зазначив Федоров.
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Володимир Омельянов
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Igor #591922
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Igor #591922
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