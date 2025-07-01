Ворог завдав чотирьох ударів по Запоріжжю та району: пожежа на підприємстві, пошкоджені будинки та авто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 1 липня російські загарбники атакували Запоріжжя та Запорізький район. Зафіксовано 4 удари.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог завдав 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки", - йдеться у публікації.
На щастя, минулося без постраждалих, додав Федоров.
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