Ворог завдав чотирьох ударів по Запоріжжю та району: пожежа на підприємстві, пошкоджені будинки та авто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 1 липня російські загарбники атакували Запоріжжя та Запорізький район. Зафіксовано 4 удари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки", - йдеться у публікації.

На щастя, минулося без постраждалих, додав Федоров.

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