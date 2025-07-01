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Новини Фото Обстріли Запоріжжя Атака РФ на Запоріжжя
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Ворог завдав чотирьох ударів по Запоріжжю та району: пожежа на підприємстві, пошкоджені будинки та авто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 1 липня російські загарбники атакували Запоріжжя та Запорізький район. Зафіксовано 4 удари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки", - йдеться у публікації.

На щастя, минулося без постраждалих, додав Федоров.

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Запоріжжя
Запоріжжя
Запоріжжя
Запоріжжя
Запоріжжя
Запоріжжя
Запоріжжя

Автор: 

Запоріжжя (2319) обстріл (29575) Запорізька область (3787) Запорізький район (164)


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