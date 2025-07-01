Враг нанес 4 удара по Запорожью и району: пожар на предприятии, повреждены дома и автомобили. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 1 июля российские захватчики атаковали Запорожье и Запорожский район. Зафиксировано 4 удара.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Враг нанес 4 удара по Запорожью и Запорожскому району. Повреждено предприятие. Там загорелся пожар. Побиты частные дома", - говорится в публикации.
К счастью, обошлось без пострадавших, добавил Федоров.
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