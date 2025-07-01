Враг нанес 4 удара по Запорожью и району: пожар на предприятии, повреждены дома и автомобили. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 1 июля российские захватчики атаковали Запорожье и Запорожский район. Зафиксировано 4 удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Враг нанес 4 удара по Запорожью и Запорожскому району. Повреждено предприятие. Там загорелся пожар. Побиты частные дома", - говорится в публикации.

К счастью, обошлось без пострадавших, добавил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запорожскую область атакуют дроны и ракеты, работает ПВО, - ОВА













