Запорожскую область атакуют дроны и ракеты, работает ПВО, - ОВА

В ночь на 1 июля российские войска атакуют Запорожскую область ракетами и дронами.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В 01:01 Федоров написал об угрозе ударов БпЛА по региону, впоследствии он проинформировал о работе сил ПВО, а позже об угрозе ударов скоростных ракет.

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