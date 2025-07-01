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Новости Атака БПЛА Запорожье
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Запорожскую область атакуют дроны и ракеты, работает ПВО, - ОВА

Воздушная атака россиян на Запорожскую область в ночь на 1 июля

В ночь на 1 июля российские войска атакуют Запорожскую область ракетами и дронами.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В 01:01 Федоров написал об угрозе ударов БпЛА по региону, впоследствии он проинформировал о работе сил ПВО, а позже об угрозе ударов скоростных ракет.

Читайте: Россияне атаковали аграрное предприятие на Запорожье: повреждена спецтехника, произошел пожар. ФОТО

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беспилотник (3862) ракеты (3640) Запорожская область (3256) Шахед (1243) война в Украине (5001)


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буба в бункері, йому все одно...
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01.07.2025 02:20 Ответить
кацапня хоче миру тому і палить по дітях
от і донік так вважає - у дружбана валоді є індудульція вбивати українських дітей... - бо українці не хочють здатися....
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01.07.2025 03:41 Ответить
а вони не хочють...
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01.07.2025 03:43 Ответить
українська спільнота проголосовавши за трампа - проголосовала за вбивцю українців і їх дітей!
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01.07.2025 03:51 Ответить
****** в нас спільнота - нема..
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01.07.2025 04:43 Ответить
і звинялова, ой ми помилилися,
ну ми ж не думали! - після пожару і *** насос...
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01.07.2025 10:23 Ответить
барани їбучі...
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01.07.2025 03:54 Ответить
не брешiть, там зелені фортифікації - СТІНА!
як на сумщiні і як на харківщіні..
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01.07.2025 06:13 Ответить
ну не знаю може вже евакювати бубу в накудись?
ми ж без переможних потужних відосів вже не зможемо...
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01.07.2025 06:18 Ответить
 
 