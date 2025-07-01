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Запорожскую область атакуют дроны и ракеты, работает ПВО, - ОВА
В ночь на 1 июля российские войска атакуют Запорожскую область ракетами и дронами.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
В 01:01 Федоров написал об угрозе ударов БпЛА по региону, впоследствии он проинформировал о работе сил ПВО, а позже об угрозе ударов скоростных ракет.
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от і донік так вважає - у дружбана валоді є індудульція вбивати українських дітей... - бо українці не хочють здатися....
ну ми ж не думали! - після пожару і *** насос...
як на сумщiні і як на харківщіні..
ми ж без переможних потужних відосів вже не зможемо...