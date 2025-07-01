Запорізьку область атакують дрони та ракети, працює ППО, - ОВА
В ніч на 1 липня російські війська атакують Запорізьку область ракетами та дронами.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
О 01:01 Федоров написав про загрозу ударів БпЛА по регіону, згодом він поінформував про роботу сил ППО, а пізніше про загрозу ударів швидкісних ракет.
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показати весь коментар01.07.2025 02:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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