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Новини Атака безпілотників на Запорізьку область
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Запорізьку область атакують дрони та ракети, працює ППО, - ОВА

Повітряна атака росіян на Запорізьку область в ніч на 1 липня

В ніч на 1 липня російські війська атакують Запорізьку область ракетами та дронами.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

О 01:01 Федоров написав про загрозу ударів БпЛА по регіону, згодом він поінформував про роботу сил ППО, а пізніше про загрозу ударів швидкісних ракет.

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Автор: 

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буба в бункері, йому все одно...
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01.07.2025 02:20 Відповісти
 
 