Запорізьку область атакують дрони та ракети, працює ППО, - ОВА

В ніч на 1 липня російські війська атакують Запорізьку область ракетами та дронами.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

О 01:01 Федоров написав про загрозу ударів БпЛА по регіону, згодом він поінформував про роботу сил ППО, а пізніше про загрозу ударів швидкісних ракет.

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