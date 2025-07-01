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Новости Атака беспилотников на Запорожье
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Удар РФ по Запорожью: повреждено не менее 26 жилых домов

Пожар после обстрелов в Запорожье

Враг ночью атаковал одно из промышленных предприятий в Запорожье. Один из "шахедов" попал в жилую застройку Шевченковского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.

В результате атаки без питания остается 1603 абонента в Шевченковском районе, повреждены 6 многоэтажек, более 20 частных домов, автомобили, частные предприятия.

"На местах ударов работают аварийные службы и коммунальщики. Наша задача - оперативно восстановить кровли и окна, чтобы уже сегодня люди могли вернуться в свои дома на ночь", - отметил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес четыре удара по Запорожью и району: пожар на предприятии, поврежденные дома и авто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Запорожье (2698) обстрел (28254) Запорожская область (3256) Запорожский район (162)


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рашистський "кровавий шабаш смерті " на Україні ,з дозволу світових аферистів і торгашів людським життям українського народу.особливо США.ЯКІ ПРИ ЗНИЩЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ОБІЦЯЛМ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ.ЩО ЦЬОГО НІКОЛИ НЕ БУДЕ((БРЕХЛИВІ ПСИ)
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01.07.2025 08:37 Ответить
Більш мерзенної істоти чим рашиські варвари в світі немає.
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01.07.2025 08:51 Ответить
Є, їх послід, він вже з дитячого садка виховується на агресії до інших народів, включаючи свої національні меншини, називаючи їх чурками. Хоча може і правильно називають, раз вони готові гинути заради ху...ла.
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01.07.2025 09:28 Ответить
Якщо вони, зокрема ху...ло, говорить, що його ракети високоточні, тоді це означає що він навмисно вбиває мирних людей, про що потрібно, хоч би, заявляти на увесь світ і вимагати покарання усіх причетних. Тоді замисляться, сидячи в ху....лостане, і боячись виїхати за рубіж
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01.07.2025 09:22 Ответить
 
 