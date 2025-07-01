Удар РФ по Запорожью: повреждено не менее 26 жилых домов
Враг ночью атаковал одно из промышленных предприятий в Запорожье. Один из "шахедов" попал в жилую застройку Шевченковского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.
В результате атаки без питания остается 1603 абонента в Шевченковском районе, повреждены 6 многоэтажек, более 20 частных домов, автомобили, частные предприятия.
"На местах ударов работают аварийные службы и коммунальщики. Наша задача - оперативно восстановить кровли и окна, чтобы уже сегодня люди могли вернуться в свои дома на ночь", - отметил Федоров.
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Володимир Омельянов
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Igor #591922
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Igor #591922
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