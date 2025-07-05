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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

пуск шахедів

Ввечері суботи, 5 липня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів для Запорізької та Донецької областей. 

"Запорізька область, Донеччина, - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:30.

Сумщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.  Ворожі БпЛА на Донеччині курсом на північ, - повідомлялося о 20:39.

О 21:03 ПС повідомили:

  • група ударних БпЛА на Донеччині продовжує рух на північ.
  • Група ворожих БпЛА на півночі Сумщини курсом на південь.

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безпілотник (4469) атака (411) Повітряні сили (2833)


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Україна вже готує гідну відповідь к@ц@п@м?
Це буде відеозвернення від Зеленського?
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05.07.2025 21:03 Відповісти
Клован...запускай дрони перехватчики Які ти обіцяв
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05.07.2025 21:11 Відповісти
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05.07.2025 21:20 Відповісти
@ Повідомляють, що десятки українських морських безпілотників - безекіпажних катерів (БЕК) атакують порт Новоросійськ, націлюючись на цінну військову техніку рашистів, розміщену вздовж берегової лінії.

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05.07.2025 21:24 Відповісти
 
 