Росіяни запустили ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 5 липня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів для Запорізької та Донецької областей.

"Запорізька область, Донеччина, - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:30.

Сумщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі БпЛА на Донеччині курсом на північ, - повідомлялося о 20:39.

О 21:03 ПС повідомили:

група ударних БпЛА на Донеччині продовжує рух на північ.

Група ворожих БпЛА на півночі Сумщини курсом на південь.

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