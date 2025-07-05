Росіяни запустили ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 5 липня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів для Запорізької та Донецької областей.
"Запорізька область, Донеччина, - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:30.
Сумщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі БпЛА на Донеччині курсом на північ, - повідомлялося о 20:39.
О 21:03 ПС повідомили:
- група ударних БпЛА на Донеччині продовжує рух на північ.
- Група ворожих БпЛА на півночі Сумщини курсом на південь.
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