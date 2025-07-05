292 з 322 БпЛА знешкодила ППО, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 5 липня армія РФ атакували Україну 322 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовані пуски з Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Шаталового.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Основним напрямком удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів). 157 - збито вогневими засобами ураження, 135 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Будь ласка, зачекайте...
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