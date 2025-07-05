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Новини Результат роботи ППО Атака на Хмельниччину
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292 з 322 БпЛА знешкодила ППО, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на  5 липня  армія РФ атакували Україну 322 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовані пуски з Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Шаталового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Основним напрямком удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів). 157 - збито вогневими засобами ураження, 135 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Результат роботи ППО

Автор: 

ППО (3359) Повітряні сили (2833) Хмельницька область (990)


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В ту ніч коли загинув пілот ф-16 в небі постійно гули літаки. Вчора та сьогодні вже ні...
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05.07.2025 10:15 Відповісти
дрони винищувачі працюють
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05.07.2025 10:17 Відповісти
Якщо літаки не гудуть, а відсоток збиття правдивий (в чому маю сумніви, але), то це скоріше плюс, ніж мінус.
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05.07.2025 10:33 Відповісти
збито 90,6 %
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05.07.2025 10:19 Відповісти
Більше 4 годин атакували аеродром і не тільки..Працювали "гепарди","зушки",інша стрілкотня",все небо прошивали прожектори..Не знаю,що збили,а що долетіло але було "весело"..Велика подяка німцям за "гепарди"і набої до них..3,5 роки свинособаки човпуть аеродром,а він працює..
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05.07.2025 11:29 Відповісти
Брехня.😡😡😡
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05.07.2025 12:11 Відповісти
 
 