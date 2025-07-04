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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 4 липня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Харківська та Донецька області - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 20:20.
Сумська область - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 20:24.
Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 20:26.
О 20:47 ПС повідомляли:
- Ворожі БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід;
- БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південь;
- БпЛА на Донеччині, курсом на схід.
Також повідомлялося про загрозу ударних БпЛА для Сум та Полтавщини.
Оновлення щодо руху ворожих БпЛА
О 21:20 ПС повідомляли:
- Велика група ворожих БпЛА в центрі Харківщини, курсом південно-західним;
- БпЛА на заході Сумщини та сході Чернігівщини, курсом південно-західним;
- БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину;
- БпЛА на Полтавщині, курсом на південь.
Київщина - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 21:30.
Дніпропетровщина- загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 21:32.
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чи ці всі його базари з донею до сраці дверь?
мені цікаві, ті що очікували, кажуть їх овер дофіга...
"я ж не кацап якийсь, що би викать"
тобто елементарна ввічливість вже не теє?
вже не канає?
і взагалі цією сраннью займаються саме жиди і гомосеки,
ніколи не думали про це?