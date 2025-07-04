Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 4 липня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Харківська та Донецька області - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 20:20.

Сумська область - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 20:24.

Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 20:26.

О 20:47 ПС повідомляли:

Ворожі БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід;

БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південь;

БпЛА на Донеччині, курсом на схід.

Також повідомлялося про загрозу ударних БпЛА для Сум та Полтавщини.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 21:20 ПС повідомляли:

Велика група ворожих БпЛА в центрі Харківщини, курсом південно-західним;

БпЛА на заході Сумщини та сході Чернігівщини, курсом південно-західним;

БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину;

БпЛА на Полтавщині, курсом на південь.

Київщина - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 21:30.

Дніпропетровщина- загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 21:32.

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