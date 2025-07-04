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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

шахед

Ввечері 4 липня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Харківська та Донецька області - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 20:20.

Сумська область - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 20:24.

Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 20:26.

О 20:47 ПС повідомляли:

  • Ворожі БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід;
  • БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південь;
  • БпЛА на Донеччині, курсом на схід.

Також повідомлялося про загрозу ударних БпЛА для Сум та Полтавщини.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 21:20 ПС повідомляли

  • Велика група ворожих БпЛА в центрі Харківщини, курсом південно-західним;
  • БпЛА на заході Сумщини та сході Чернігівщини, курсом південно-західним;
  • БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину;
  • БпЛА на Полтавщині, курсом на південь.

Київщина - загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 21:30.

Дніпропетровщина- загроза застосування ворогом ударних, - повідомлялося о 21:32. 

Читайте також: Росіяни атакують Україну "шахедами" з різних напрямків, - Повітряні Сили (оновлено)

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безпілотник (4461) атака (408) Повітряні сили (2831)


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буба домовився?
чи ці всі його базари з донею до сраці дверь?
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04.07.2025 21:10 Відповісти
А шо ти очікував шось інше???хто клована сприймає серьйозно??
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04.07.2025 21:19 Відповісти
ні, не очікував і без "ти" пліз.
мені цікаві, ті що очікували, кажуть їх овер дофіга...
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04.07.2025 21:30 Відповісти
мені тут один якийсь нещодавно накалякав:
"я ж не кацап якийсь, що би викать"
тобто елементарна ввічливість вже не теє?
вже не канає?
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04.07.2025 21:42 Відповісти
зачищають теріторію України від українців для жидів та кацапів
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04.07.2025 21:51 Відповісти
не по жидах і не по гомосеках.
і взагалі цією сраннью займаються саме жиди і гомосеки,
ніколи не думали про це?
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04.07.2025 21:57 Відповісти
Два "чудових хлопця" провели розмови з чарівником і знов ще масовініші вони шахеди.
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04.07.2025 21:36 Відповісти
Згадав. З прекрасним чарівником Мерліним.
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04.07.2025 21:51 Відповісти
Здохніть , кляті кацапури , дайте нам спокій , чорти болотні 🤬
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04.07.2025 21:51 Відповісти
 
 