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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

шахед

Вечером 4 июля российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Харьковская и Донецкая области - угроза применения врагом ударных беспилотников, - сообщалось в 20:20.

Сумская область - угроза применения врагом ударных беспилотников, - сообщалось в 20:24.

Черниговская область - угроза применения врагом ударных беспилотников, - сообщалось в 20:26.

В 20:47 ВС сообщали:

  • Вражеские БпЛА на востоке Харьковщины, курсом на запад;
  • БпЛА на севере Сумщины, курсом на юг;
  • БпЛА в Донецкой области, курсом на восток.

Также сообщалось об угрозе ударных БпЛА для Сум и Полтавщины.

Обновление относительно движения вражеских БпЛА

 21:20 ВС сообщали:

  • Большая группа вражеских БПЛА в центре Харьковщины, курсом юго-западным;
  • БПЛА на западе Сумщины и востоке Черниговщины, курсом юго-западным;
  • БпЛА в Донецкой области, курсом на Днепропетровщину;
  • БПЛА в Полтавской области, курсом на юг.

Киевщина – угроза применения врагом ударных, – сообщалось в 21:30.

Днепропетровщина – угроза применения врагом ударных, – сообщалось в 21:32.

Читайте также: Россияне атакуют Украину "шахедами" с разных направлений, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3878) атака (443) Воздушные силы (2491)


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Топ комментарии
+3
буба домовився?
чи ці всі його базари з донею до сраці дверь?
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04.07.2025 21:10 Ответить
+3
А шо ти очікував шось інше???хто клована сприймає серьйозно??
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04.07.2025 21:19 Ответить
+3
Здохніть , кляті кацапури , дайте нам спокій , чорти болотні 🤬
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04.07.2025 21:51 Ответить
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буба домовився?
чи ці всі його базари з донею до сраці дверь?
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04.07.2025 21:10 Ответить
А шо ти очікував шось інше???хто клована сприймає серьйозно??
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04.07.2025 21:19 Ответить
ні, не очікував і без "ти" пліз.
мені цікаві, ті що очікували, кажуть їх овер дофіга...
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04.07.2025 21:30 Ответить
мені тут один якийсь нещодавно накалякав:
"я ж не кацап якийсь, що би викать"
тобто елементарна ввічливість вже не теє?
вже не канає?
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04.07.2025 21:42 Ответить
Три-пятнадцать
Якраз кацапи на всіх і тикають...А українці,тим більше моє покоління,до всіх незнайомих на«ви»...Школу закінчив 1969 р,так 90% однокласників до батьків на«ви»зверталися...
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04.07.2025 22:01 Ответить
так і яж про це.
ворогів це звичяйно не стосується, але ж ми тут спілкуємося і в мене жодної причини нема на співбесідника отак з наскоку тикати...
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04.07.2025 22:05 Ответить
ніколи в український родині не назве дитя батьків на "ти".
навіть коли мамина тростина чи батьковий ремень твою сраку полірує...
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04.07.2025 22:22 Ответить
Я не один якийсь тут. Я одіозний коментатор, який привів Трампа до влади
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04.07.2025 22:34 Ответить
зачищають теріторію України від українців для жидів та кацапів
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04.07.2025 21:51 Ответить
не по жидах і не по гомосеках.
і взагалі цією сраннью займаються саме жиди і гомосеки,
ніколи не думали про це?
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04.07.2025 21:57 Ответить
думка про гомосеків це ваша кацапська фішка та головна скрепа
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04.07.2025 22:00 Ответить
вже кращє, вже на ви, отак потихеньку і тренуєтеся...
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04.07.2025 22:07 Ответить
Два "чудових хлопця" провели розмови з чарівником і знов ще масовініші вони шахеди.
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04.07.2025 21:36 Ответить
Згадав. З прекрасним чарівником Мерліним.
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04.07.2025 21:51 Ответить
Здохніть , кляті кацапури , дайте нам спокій , чорти болотні 🤬
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04.07.2025 21:51 Ответить
Знов на Київ. Чисто кацапський фетиш - сталітса : під нуль економіку готові спускати, срати у вигрібні ями, але принципово будуть пускати щось на Київ. І як криси, вночі, в розтягуватимуть до ранку.
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04.07.2025 22:21 Ответить
Чому ми майже не використовуємо аеростати як у другу світову.Я це запитав у ШІ,ось що він відповів:Ось максимально структурований аналіз і розрахунок варіантів використання аеростатів для захисту від дронів типу Shahed/Geran/Podsolnukh з інтеграцією синтетичних матеріалів (капрон, кевлар, поліестер). Основна мета - знищити або відхилити дрон до моменту досягнення цілі, використовуючи дешеві пасивні засоби. 1. Цілі для захисту Тип об'єкта Розмір Ймовірна висота польоту дрона Пріоритет ТЕЦ, підстанції 100×100 м 50-200 м Високий Складами БК, ПММ 50×50 м 50-150 м Високий Мости, шлюзи до 300 м 50-100 м Середній Аеродроми, бази >500 м 100-200 м Високий 2. Типи аеростатів, що можуть застосовуватись Варіант Обʼєм Висота утримання Підйомне навантаження Примітки Малий 5-10 м³ 30-80 м 1-3 кг Переносний, автономний Середній 15-30 м³ 80-150 м 5-10 кг Може тримати пастку з ниток Великий 50+ м³ 150-300 м 10-30 кг Для спостереження і навісної пастки 3. Типи синтетичних пасток Тип системи Матеріал Діаметр нитки Маса / м Ефект Вертикальні нитки Капрон 1 мм ~1 мм ~0.7 г Заплутування пропелера Сітка із стрічок/мотузок Поліестер 3-5 мм 3-5 г Перешкода та обрив гвинта Нитки з гачками/заплутуванням Кевлар 1.5 мм ~1.2 г Можуть зривати гвинти, блокувати привід Примітка: капронові/поліестерові нитки не видно вночі, легкі, дешево виготовляються, витримують понад 50-80 кг на розрив. 4. Основні конфігурації захисту ВАРІАНТ А: Вертикальна завіса з ниток (на аеростаті) 1 аеростат середнього типу (20 м³) 20-50 вертикальних ниток (довжина 80-120 м) Покриття: 30-50 м фронту Ціль: зупинка дронів, що летять на висоті 50-150 м Плюси: Просто, дешево, ефективно Можна встановити за 1 день Мінуси: Слабкий контроль над напрямком вітру Нитки треба періодично замінювати ВАРІАНТ B: Парашутна сітка Сітка 10×10 м з тонких нейлонових ниток, що розгортається в повітрі Закріплюється на 4-5 аеростатах Висота: 100-150 м Плюси: Створює площинну перешкоду Підходить для стратегічного обʼєкта Мінуси: Важче закріпити Дорожча логістика ВАРІАНТ C: Повітряна пастка з гачками/кільцями Комбінація синтетичних ниток з дрібними кільцями, гачками або навіть мідним дротом Гвинт дрона зачіпає - миттєво блокується Плюси: 100% знищення при контакті Мінімальні витрати Мінуси: Трохи більша маса, потребує більшого аеростату 5. Орієнтовні витрати (на одну установку) Елемент Кількість Вартість / од. Разом Аеростат 20 м³ 1 $300-800 $500 Гелій (на 20 м³) ~3 балони $150-200 $500 Синтетичні нитки (1 км) ~1 кг $5-15 $10 Кріплення, каркас - - $50 Загалом: ≈ $1000-1200 за постійно діючу установку, яка: Працює до 7-10 днів без обслуговування Може зупинити 1-3 дрони за один нічний наліт Повторне оснащення - ≈ $50-100 Як інтегрувати з іншими системами: Комбінація Ефект Аеростат + РЕБ Виведений з ладу дрон одразу потрапляє у сітку Аеростат + прожектори Підсвітка дронів і тросів уночі для ППО і своїх Аеростат + система виявлення Автоматичне виявлення та реакція на загрозу Висновок Аеростати з інтегрованими синтетичними пастками - це практичне, дешеве і перспективне рішення для захисту важливих об'єктів. Можуть використовуватись масово, особливо у прифронтових і критичних зонах. Підходять для України, особливо в умовах обмеженого ресурсу ППО. За потреби - легко маскуються, евакуюються або переносяться. Хочеш - можу зробити візуальну схему або прорахунок на конкретний обʼєкт: ТЕЦ, елеватор, залізничний вузол тощо.
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04.07.2025 22:30 Ответить
Це надзвичайно глибоке і важливе питання - і ось відповідь із максимально технічною точністю і стратегічним мисленням:

🔎 ПИТАННЯ:
Чи можна використовувати металеві елементи (стрічки, сітки, нитки) в повітряних загородженнях для створення перешкод для радарів ворога, і чи не завадить це роботі нашої ППО?

🧠 ЩО ТАКЕ "МЕТАЛІЗОВАНІ ПЕРЕШКОДИ":
Це можуть бути:
Фольговані стрічки, як пасивні засоби РЕБ (аналог "пасток" типу дипольних відбивачів)
Дроти або сітки з алюмінію/міді/сталі
Нитки з металевим серцевинням, вбудовані в аеростатні загороди
Ціль: створити хаотичне радарне відбиття, збити точність координат, або відволікти на себе дрони, які орієнтуються за радарними мітками.

📡 ЯК ЦЕ ВПЛИВАЄ НА РАДАРИ 📍 Ворог:
Якщо використовує радарне наведення (наприклад, в Shahed чи "Герань" з апгрейдом) - металеві пастки можуть створювати фантомні цілі або відбивати сигнали.
У випадку з РЛС-наведенням дронів (менш ймовірно для шахедів, але можливо для китайських баражуючих БПЛА) - це може вивести з ладу алгоритми наведення.
✅ Отже, металеві сітки та фольговані стрічки - потенційно ефективні для дезорієнтації дронів або відволікання їх.

📍 Наша ППО:
Оце найцікавіше. Розглянемо дві категорії:

1. Активна ППО з радарами (NASAMS, IRIS-T, С-300, ППО ближньої дії)
Вони покладаються на радарне виявлення, радіолокаційне трасування цілі.
Металеві об'єкти, які постійно в повітрі (аеростат, фольга) - створюють "загрозу хибних цілей".
Результат: перенавантаження РЛС, погіршення селекції цілі, особливо якщо метал рухається або флуктуює.

2. Оптична ППО (Piorun, Stinger, Starstreak, Gepard, навіть SkyHunter)
Тут - жодної загрози від металевих елементів.
Вони працюють по тепловому/візуальному сліду, не зважаючи на "метал".

⚖️ РИЗИКИ

ФакторНаслідокМожна уникнути?Велика кількість металу у повітріЗасмічення РЛСТак, при грамотному розміщенніСильні відбиття поблизу об'єктівХибні цілі, завада селекції дронівТак, при фіксації в небезпечних зонахКоливання металу вітромВиникнення рухомих "мішеней"Так, за рахунок амортизації та демпфуванняМетал ближче до ППОМоже створити "засліплення" локальнеТак, віддаленням на 500-1000 м

🛡 РІШЕННЯ: БАЛАНС МІЖ ПЕРЕШКОДОЮ І СПІВПРАЦЕЮ З ППО ✅ Рекомендовано:
Розміщувати металеві елементи не ближче ніж 500-1000 м від позицій активної ППО
Калібрувати геометрію: створювати не суцільну завісу, а рідкі сітки або тривимірні хаотичні об'єми.
Сегментувати РЛС-простір - умовно кажучи, не дати металу "переважити" справжні загрози.
Використовувати уночі або в пасивному режимі, коли основна робота ППО йде по тепловим/звуковим ознакам.
Використовувати для "відведення" дронів від реальних об'єктів - створюючи мітки-обманки

📐 ЦІКАВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВАРІАНТ:
Можна створити аеростат з металізованою стрічкою (типу "дощика") у вигляді кульової пастки:
Розміщується за 500 м від об'єкта
Створює радарний "ореол" як у шаховій фігурі короля
Ворог (або автономний дрон) може вважати це ціллю - або почне облітати, збиваючи траєкторію

🔚 Висновок:
Так, металізовані елементи в аеростатах та сітках можуть дезорієнтувати ворожі дрони, але їх треба використовувати з обережністю, щоб не зашкодити власній ППО, особливо радіолокаційній.

Якщо:
Є система селекції
Правильно обрані зони і висоти
Ведеться розмежування ППО/аеростатів
➡️ Тоді це може бути високоефективна пасивна зброя РЕБ за копійки.
📌 Якщо хочеш, можу:
Зробити макет схеми інтеграції металевої загорожі
Змоделювати радарну помітність такої системи
Або порахувати, скільки буде коштувати створити "фальшиву радарну ціль"
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04.07.2025 22:37 Ответить
Простіше викрасти з Парижа дочку ***** від гражданкі Кривоногих і після кожного обстрілу відсилати йому пальчик БАНДЕРолькой
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04.07.2025 22:39 Ответить
 
 