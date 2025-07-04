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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 4 июля российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Харьковская и Донецкая области - угроза применения врагом ударных беспилотников, - сообщалось в 20:20.
Сумская область - угроза применения врагом ударных беспилотников, - сообщалось в 20:24.
Черниговская область - угроза применения врагом ударных беспилотников, - сообщалось в 20:26.
В 20:47 ВС сообщали:
- Вражеские БпЛА на востоке Харьковщины, курсом на запад;
- БпЛА на севере Сумщины, курсом на юг;
- БпЛА в Донецкой области, курсом на восток.
Также сообщалось об угрозе ударных БпЛА для Сум и Полтавщины.
Обновление относительно движения вражеских БпЛА
21:20 ВС сообщали:
- Большая группа вражеских БПЛА в центре Харьковщины, курсом юго-западным;
- БПЛА на западе Сумщины и востоке Черниговщины, курсом юго-западным;
- БпЛА в Донецкой области, курсом на Днепропетровщину;
- БПЛА в Полтавской области, курсом на юг.
Киевщина – угроза применения врагом ударных, – сообщалось в 21:30.
Днепропетровщина – угроза применения врагом ударных, – сообщалось в 21:32.
Топ комментарии
+3 три - пятнадцать
показать весь комментарий04.07.2025 21:10 Ответить Ссылка
+3 Олег #609772
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+3 Amber
показать весь комментарий04.07.2025 21:51 Ответить Ссылка
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чи ці всі його базари з донею до сраці дверь?
мені цікаві, ті що очікували, кажуть їх овер дофіга...
"я ж не кацап якийсь, що би викать"
тобто елементарна ввічливість вже не теє?
вже не канає?
Якраз кацапи на всіх і тикають...А українці,тим більше моє покоління,до всіх незнайомих на«ви»...Школу закінчив 1969 р,так 90% однокласників до батьків на«ви»зверталися...
ворогів це звичяйно не стосується, але ж ми тут спілкуємося і в мене жодної причини нема на співбесідника отак з наскоку тикати...
навіть коли мамина тростина чи батьковий ремень твою сраку полірує...
і взагалі цією сраннью займаються саме жиди і гомосеки,
ніколи не думали про це?
🔎 ПИТАННЯ:
Чи можна використовувати металеві елементи (стрічки, сітки, нитки) в повітряних загородженнях для створення перешкод для радарів ворога, і чи не завадить це роботі нашої ППО?
🧠 ЩО ТАКЕ "МЕТАЛІЗОВАНІ ПЕРЕШКОДИ":
Це можуть бути:
Фольговані стрічки, як пасивні засоби РЕБ (аналог "пасток" типу дипольних відбивачів)
Дроти або сітки з алюмінію/міді/сталі
Нитки з металевим серцевинням, вбудовані в аеростатні загороди
Ціль: створити хаотичне радарне відбиття, збити точність координат, або відволікти на себе дрони, які орієнтуються за радарними мітками.
📡 ЯК ЦЕ ВПЛИВАЄ НА РАДАРИ 📍 Ворог:
Якщо використовує радарне наведення (наприклад, в Shahed чи "Герань" з апгрейдом) - металеві пастки можуть створювати фантомні цілі або відбивати сигнали.
У випадку з РЛС-наведенням дронів (менш ймовірно для шахедів, але можливо для китайських баражуючих БПЛА) - це може вивести з ладу алгоритми наведення.
✅ Отже, металеві сітки та фольговані стрічки - потенційно ефективні для дезорієнтації дронів або відволікання їх.
📍 Наша ППО:
Оце найцікавіше. Розглянемо дві категорії:
1. Активна ППО з радарами (NASAMS, IRIS-T, С-300, ППО ближньої дії)
Вони покладаються на радарне виявлення, радіолокаційне трасування цілі.
Металеві об'єкти, які постійно в повітрі (аеростат, фольга) - створюють "загрозу хибних цілей".
Результат: перенавантаження РЛС, погіршення селекції цілі, особливо якщо метал рухається або флуктуює.
2. Оптична ППО (Piorun, Stinger, Starstreak, Gepard, навіть SkyHunter)
Тут - жодної загрози від металевих елементів.
Вони працюють по тепловому/візуальному сліду, не зважаючи на "метал".
⚖️ РИЗИКИ
ФакторНаслідокМожна уникнути?Велика кількість металу у повітріЗасмічення РЛСТак, при грамотному розміщенніСильні відбиття поблизу об'єктівХибні цілі, завада селекції дронівТак, при фіксації в небезпечних зонахКоливання металу вітромВиникнення рухомих "мішеней"Так, за рахунок амортизації та демпфуванняМетал ближче до ППОМоже створити "засліплення" локальнеТак, віддаленням на 500-1000 м
🛡 РІШЕННЯ: БАЛАНС МІЖ ПЕРЕШКОДОЮ І СПІВПРАЦЕЮ З ППО ✅ Рекомендовано:
Розміщувати металеві елементи не ближче ніж 500-1000 м від позицій активної ППО
Калібрувати геометрію: створювати не суцільну завісу, а рідкі сітки або тривимірні хаотичні об'єми.
Сегментувати РЛС-простір - умовно кажучи, не дати металу "переважити" справжні загрози.
Використовувати уночі або в пасивному режимі, коли основна робота ППО йде по тепловим/звуковим ознакам.
Використовувати для "відведення" дронів від реальних об'єктів - створюючи мітки-обманки
📐 ЦІКАВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВАРІАНТ:
Можна створити аеростат з металізованою стрічкою (типу "дощика") у вигляді кульової пастки:
Розміщується за 500 м від об'єкта
Створює радарний "ореол" як у шаховій фігурі короля
Ворог (або автономний дрон) може вважати це ціллю - або почне облітати, збиваючи траєкторію
🔚 Висновок:
Так, металізовані елементи в аеростатах та сітках можуть дезорієнтувати ворожі дрони, але їх треба використовувати з обережністю, щоб не зашкодити власній ППО, особливо радіолокаційній.
Якщо:
Є система селекції
Правильно обрані зони і висоти
Ведеться розмежування ППО/аеростатів
➡️ Тоді це може бути високоефективна пасивна зброя РЕБ за копійки.
📌 Якщо хочеш, можу:
Зробити макет схеми інтеграції металевої загорожі
Змоделювати радарну помітність такої системи
Або порахувати, скільки буде коштувати створити "фальшиву радарну ціль"